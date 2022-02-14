🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

CAS не удовлетворил апелляции МОК, ISU и WADA по делу Валиевой

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 290

Российская фигуристка сможет выступить в одиночных соревнованиях на Играх в Пекине.

CAS не удовлетворил апелляции МОК, ISU и WADA по делу Валиевой

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Игры в Пекине

CAS не удовлетворил апелляции МОК, ISU и WADA по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. 15-летняя спортсменка сможет выступить в одиночных соревнованиях на Играх в Пекине, передает РИА Новости.

«Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU, отклонены», — говорится в официальном сообщении.

В CAS уточнили, что решение допустить Камилу Валиеву до одиночного турнира было принято, в частности, потому что «иное решение нанесло бы ей непоправимый ущерб», а также с учетом ее статуса «защищенной персоны».

Известно, что грандиозный скандал на Играх разыгрался после обнародования Международным агентством допинг-тестирования (ITA) результатов Валиевой от 25 декабря прошлого года. В крови юной спортсменки нашли следы триметазидина — препарата для сердца. До начала расследования инцидента фигуристку временно отстранили от соревнований и тренировок. 9 февраля запреты были сняты, что побудило МОК, WADA и ISU подать протесты в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Заседание по рассмотрению громкого дела длилось почти семь часов. Официальный представитель МОК Марк Адамс при этом отмечал, что торопиться с выводами и нагнетать обстановку не стоит. Он настаивал, что ситуация будет рассматриваться как исключительный, единичный случай.

Ранее 5-tv.ru раскрыл детали допинг-скандала, в причастности к которому подозревали фигуристку Камилу Валиеву.

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