Стало известно, где пройдут похороны актрисы Евгении Брик
Звезда долго и тяжело болела. О ее проблемах со здоровьем знали только самые близкие люди.
Фото: ТАСС / Смирнов Владимир
Церемония прощания с актрисой Евгенией Брик пройдет в США, где та доживала свои последние дни, а похороны состоятся в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник из близкого окружения звезды.
«Простятся в узком кругу в Лос-Анджелесе, там же пройдет кремация, хоронить будут позже», — уточнил информатор.
Будет семья организовывать церемонию прощания в столице или ограничится захоронением праха — пока неизвестно. Вдовец Брик — режиссер Валерий Тодоровский — все еще остается в США.
Печальная новость о скоропостижной кончине Евгении Брик появилась 10 февраля. По слухам, 40-летняя актриса долго и тяжело болела. Многие подозревают онкологию, но родные не спешат комментировать эти сведения. Предположение доказывают лишь последние фото звезды: она стремительно теряла волосы, постоянно их укорачивая, и быстро худела.
Для многих поклонников и друзей Брик ее смерть стала шоком. О проблемах со здоровьем селебрити знали только самые близкие. Отечественному зрителю Евгения навсегда запомнится молодой и жизнерадостной, какой была в картинах «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель» и других.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Евгения Брик повторила судьбу своих деда и отца.
- 14 февр
- Семейная трагедия: Умершая в 40 лет Евгения Брик повторила судьбу отца и деда
- 14 февр
- «Ложусь спать, и она смотрит на меня»: Незнакомая с Брик актриса Гринева всюду видит ее лицо
- 13 февр
- Как выглядит 12-летняя дочь Евгении Брик: «Мамина копия»
- 13 февр
- Снигирь предрекла большое актерское будущее дочке Брик: «Все будет хорошо, Жень»
- 12 февр
- Подруга Евгении Брик рассказала, о чем думала актриса в последние дни жизни
- 12 февр
- Режиссер Асадулин о долгой болезни Евгении Брик: «Ей стало тяжело работать»
- 12 февр
- Психика не выдержит: юной дочери Евгении Брик боятся говорить о смерти мамы
- 11 февр
- Уже подыскивали имя: Евгения Брик планировала родить второго ребенка
- 11 февр
- Комсомолка и красавица: Лучшие роли Евгении Брик
- 11 февр
- Адвокат Жанна Маргулис объяснила, как будет делиться наследство Евгении Брик
Читайте также
75%
1.59 86.85
1.49
Нашли ошибку?