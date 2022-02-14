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Стало известно, где пройдут похороны актрисы Евгении Брик

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 6 428

Звезда долго и тяжело болела. О ее проблемах со здоровьем знали только самые близкие люди.

Стало известно, где пройдут похороны актрисы Евгении Брик

Фото: ТАСС / Смирнов Владимир

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Умерла актриса Евгения Брик

Церемония прощания с актрисой Евгенией Брик пройдет в США, где та доживала свои последние дни, а похороны состоятся в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник из близкого окружения звезды.

«Простятся в узком кругу в Лос-Анджелесе, там же пройдет кремация, хоронить будут позже», — уточнил информатор.

Будет семья организовывать церемонию прощания в столице или ограничится захоронением праха — пока неизвестно. Вдовец Брик — режиссер Валерий Тодоровский — все еще остается в США.

Печальная новость о скоропостижной кончине Евгении Брик появилась 10 февраля. По слухам, 40-летняя актриса долго и тяжело болела. Многие подозревают онкологию, но родные не спешат комментировать эти сведения. Предположение доказывают лишь последние фото звезды: она стремительно теряла волосы, постоянно их укорачивая, и быстро худела.

Для многих поклонников и друзей Брик ее смерть стала шоком. О проблемах со здоровьем селебрити знали только самые близкие. Отечественному зрителю Евгения навсегда запомнится молодой и жизнерадостной, какой была в картинах «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель» и других.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Евгения Брик повторила судьбу своих деда и отца.

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