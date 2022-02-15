🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

В МОК назвали причину попадания триметазидина в организм Валиевой

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 4 840

Накануне CAS по итогам семичасового заседания допустил россиянку до личных соревнований на Играх в Пекине.

В МОК назвали причину попадания триметазидина в организм Валиевой

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Игры в Пекине

Вещество триметазидин, внесенное в список допинговых препаратов, оказалось в организме 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. Об этом сообщил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд. Его комментарий приводит журналист издания USA Today Том Шад в Twitter.

Освальд подчеркнул, что именно это обстоятельство повлияло на решение отменить временное отстранение российской спортсменки.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного союза конькобежцев (ISU) и МОК и допустил россиянку до личных соревнований в Пекине.

Комментируя вердикт CAS в отношении Валиевой, министр спорта России Олег Матыцин назвал его «единственно верным и справедливым решением в сложившейся ситуации». Он подчеркнул, что вынесенный вердикт демонстрирует проявление понимания и верховенства настоящих ценностей Игр, которые базируются на взаимоуважении, солидарности, защите интересов спортсменов.

Скандал на Играх в Пекине разразился после обнародования Международным агентством допинг-тестирования (ITA) результатов Валиевой от 25 декабря прошлого года. В крови юной спортсменки нашли следы триметазидина — препарата для сердца из списка запрещенных для спортсменов. Фигуристку временно отстранили от соревнований и тренировок, однако 9 февраля запреты были сняты, что побудило МОК, WADA и ISU подать протесты в CAS.

В Олимпийском комитете России (ОКР), комментируя ситуацию, подчеркнули, что Валиева получала отрицательные результаты допинг-тестов до и после 25 декабря, а проба спортсменки после командного турнира в Пекине также оказалась чистой, как и все остальные пробы, взятые в ходе Игр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Камила Валиева впервые поделилась эмоциями после допинг-скандала на зимних Играх в Пекине.

Тема:
Игры в Пекине
14 февр
Фигуристка Камила Валиева о допинг-скандале на Играх: «Уже не хватает эмоций»
14 февр
МОК отказался от награждения фигуристов по итогам командного турнира
14 февр
Матыцин о вердикте CAS по делу Камилы Валиевой: Единственно верное решение
14 февр
В ISU с уважением отнеслись к решению CAS по делу Валиевой
14 февр
CAS не удовлетворил апелляции МОК, ISU и WADA по делу Валиевой
14 февр
Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на Играх в Пекине
14 февр
В МОК сделали заявление по участию Валиевой в пекинских Играх
13 февр
Золотов поздравил российских лыжников со знаковой победой на Играх в Пекине
13 февр
Путин поздравил сборную РФ с первой победой на Играх в лыжной эстафете
12 февр
В CAS назвали дату оглашения решения по делу Камилы Валиеевой
+3° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
76.58
1.59 86.85
1.49
Получаем подарки и радуемся! Китайский совет дня на вторник, 15 февраля

Последние новости

11:38
Андрей Кончаловский о браке с Высоцкой: «До конца я Юлю еще не узнал»
11:26
Российские больницы и поликлиники свяжут в единую информационную сеть
11:14
Актер из «Весны на Заречной улице» Геннадий Юхтин снова попал в больницу
11:14
Вирусолог рассказал, к каким болезням мозга может привести COVID-19
11:01
В МОК назвали причину попадания триметазидина в организм Валиевой
10:49
Мурманск и Владивосток засыпало снегом, а на Камчатке уже идет борьба с его последствиями

Сейчас читают

Душа компании или убийца: как узнать, что будет с человеком после алкогольной вечеринки
К каким психологическим проблемам у дочери Брик приведет желание родных скрыть от нее смерть мамы
Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 14 по 27 февраля
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год