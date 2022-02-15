В МОК назвали причину попадания триметазидина в организм Валиевой

Вещество триметазидин, внесенное в список допинговых препаратов, оказалось в организме 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. Об этом сообщил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд. Его комментарий приводит журналист издания USA Today Том Шад в Twitter.

Освальд подчеркнул, что именно это обстоятельство повлияло на решение отменить временное отстранение российской спортсменки.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного союза конькобежцев (ISU) и МОК и допустил россиянку до личных соревнований в Пекине.

Комментируя вердикт CAS в отношении Валиевой, министр спорта России Олег Матыцин назвал его «единственно верным и справедливым решением в сложившейся ситуации». Он подчеркнул, что вынесенный вердикт демонстрирует проявление понимания и верховенства настоящих ценностей Игр, которые базируются на взаимоуважении, солидарности, защите интересов спортсменов.

Скандал на Играх в Пекине разразился после обнародования Международным агентством допинг-тестирования (ITA) результатов Валиевой от 25 декабря прошлого года. В крови юной спортсменки нашли следы триметазидина — препарата для сердца из списка запрещенных для спортсменов. Фигуристку временно отстранили от соревнований и тренировок, однако 9 февраля запреты были сняты, что побудило МОК, WADA и ISU подать протесты в CAS.

В Олимпийском комитете России (ОКР), комментируя ситуацию, подчеркнули, что Валиева получала отрицательные результаты допинг-тестов до и после 25 декабря, а проба спортсменки после командного турнира в Пекине также оказалась чистой, как и все остальные пробы, взятые в ходе Игр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Камила Валиева впервые поделилась эмоциями после допинг-скандала на зимних Играх в Пекине.