В МОК назвали причину попадания триметазидина в организм Валиевой
Накануне CAS по итогам семичасового заседания допустил россиянку до личных соревнований на Играх в Пекине.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Вещество триметазидин, внесенное в список допинговых препаратов, оказалось в организме 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. Об этом сообщил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд. Его комментарий приводит журналист издания USA Today Том Шад в Twitter.
Освальд подчеркнул, что именно это обстоятельство повлияло на решение отменить временное отстранение российской спортсменки.
Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного союза конькобежцев (ISU) и МОК и допустил россиянку до личных соревнований в Пекине.
Комментируя вердикт CAS в отношении Валиевой, министр спорта России Олег Матыцин назвал его «единственно верным и справедливым решением в сложившейся ситуации». Он подчеркнул, что вынесенный вердикт демонстрирует проявление понимания и верховенства настоящих ценностей Игр, которые базируются на взаимоуважении, солидарности, защите интересов спортсменов.
Скандал на Играх в Пекине разразился после обнародования Международным агентством допинг-тестирования (ITA) результатов Валиевой от 25 декабря прошлого года. В крови юной спортсменки нашли следы триметазидина — препарата для сердца из списка запрещенных для спортсменов. Фигуристку временно отстранили от соревнований и тренировок, однако 9 февраля запреты были сняты, что побудило МОК, WADA и ISU подать протесты в CAS.
В Олимпийском комитете России (ОКР), комментируя ситуацию, подчеркнули, что Валиева получала отрицательные результаты допинг-тестов до и после 25 декабря, а проба спортсменки после командного турнира в Пекине также оказалась чистой, как и все остальные пробы, взятые в ходе Игр.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Камила Валиева впервые поделилась эмоциями после допинг-скандала на зимних Играх в Пекине.
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