Терапевт назвала способы снизить риск осложнений после COVID-19
Терапевт Губанова: выпадение волос и скрытый сахарный диабет II типа могут быть проявлениями осложнений после COVID-19
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Среди осложнений после коронавируса специалист выделила выпадение волос, проблемы с ЖКТ и сахарный диабет II типа.
Иногда переболевший считает, что он легко перенес заболевание коронавирусом, но сталкивается с осложнениями спустя некоторое время. Постковидный синдром может развиваться вне зависимости от течения болезни. Врач-терапевт Ирина Губанова рассказала «Известиям», как действовать в случае проявления постковидного синдрома.
Специалист утверждает, осложнения после COVID-19 могут проявиться еще в процессе течения болезни. Среди самых ярких проявлений — выпадение волос и скрытый сахарный диабет второго типа. Они не проходят после выздоровления и даже могут усилиться. При этом переболевший не соблюдает профилактические меры после коронавируса и не обращается к врачу.
«Разобраться самому в постковидных симптомах крайне сложно. COVID-19 — это новая болезнь, и самостоятельные попытки понять, что требует помощи, а что можно не лечить, чреваты недооценкой <…> Если симптомы не проходят, как после легкой простуды, то к врачу идти есть смысл», — считает терапевт Губанова.
В каких случаях необходимо обращаться к врачу
После перенесенного заболевания пациент может жаловаться на слабость или боль в мышцах, бессонницу или «туман в голове». Если эти состояния повторяются, то необходимо обратиться к специалисту.
Некоторые пациенты отметили в числе первых симптомов коронавируса тошноту, диарею, снижение или отсутствие аппетита, вздутие или боли в животе. Это свидетельствует о поражении желудочно-кишечного тракта, когда страдает микрофлора кишечника, нарушается ферментативная функция печени. В этом случае терапевт рекомендует пройти обследование у гастроэнтеролога и придерживаться диеты. Для восстановления ЖКТ необходимо употреблять в пищу воду, свежие фрукты и овощи, клетчатку. Питание должно быть сбалансированным, предупреждает специалист.
Один из симптомов коронавируса, на который часто жалуются пациенты — потеря обоняния или вкуса. Если вы заметили у себя паросмию (искажение вкуса), обратитесь к врачу. Он назначит препараты для восстановления.
«Сегодня в РФ и СНГ десятки тысяч людей, страдающих паросмией, которое длится у многих месяцами и уже годами. Скорость восстановления во многом зависит от времени обращения и полноценной терапии в начале заболевания», — уверена терапевт.
Для восстановления выпавших волос в постковидный синдром врач порекомендовала использовать шампуни, способствующие росту волос. Но если спустя неделю-две средство не остановило процесс, необходимо обратиться к специалисту.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах выпадения волос после COVID-19 и способах их восстановления.
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