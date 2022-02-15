Песков рассказал о шутках Путина на тему «вторжения» на Украину

Президент России Владимир Путин иногда не может удержаться от шутки, когда узнает об очередном заявлении Запада о датах «вторжения» РФ на территорию Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Иногда (Путин - Прим.ред) даже шутит — просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», — отметил представитель Кремля.

По его словам, относиться к маниакальному информационному безумию Запада с пониманием трудно.

Также Песков неодобрительно высказался о заявлении президента США Джо Байдена, который спрогнозировал начало «войны» 16 февраля. Пресс-секретарь российского лидера назвал это высказывание беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности в европейских странах.

«Мы считаем это пагубной практикой, так бросаться словами, обвинять кого-то, что кто-то на кого-то нападет, объявлять эвакуации дипломатов. Это какая-то показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается», — осудил западных политиков Песков.

Он выразил сожаление, что происходящее не ведет к реальному обсуждению озабоченностей сторон.

«Это то, чего хочет Путин, но есть реальность, с которой мы сталкиваемся», — резюмировал представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с какими целями Запад тиражирует сообщения о «вторжении» России на Украину.