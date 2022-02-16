Моргенштерн впервые рассказал о жизни в Дубае: «Самый никчемный и нищий!»

Переехавший в Дубай Алишер Моргенштерн обнаружил, что там его баснословные по российским меркам заработки никого особо не впечатляют. Рэпер признался, что буквально первый встречный в Арабских Эмиратах может оказаться куда богаче, чем он.

«Дубай — прекрасное место, где можешь оказаться за столом, за которым ты самый никчемный и нищий опущенец. И это прекрасно. В Москве мне даже не хотелось из дома вылезать, а здесь можно просто прогуляться и внезапно оказаться за столиком с очень весомыми людьми, от которых можно набраться опыта», — заявил рэпер в беседе с генеральным продюсером «Нового Радио» Романом Емельяновым.

По словам исполнителя, на новом месте он продолжает заниматься творчеством и работать над новыми проектами с ребятами из своей команды, которые специально прилетают к нему в Дубай.

Ранее брат Моргенштерна Максим сообщил, что рэпер принял окончательное решение переехать в Дубай и уже купил дом в ОАЭ. В то же время в России он уже распродал практически весь бизнес и недвижимость.

Рэпер спешно выехал за границу после заявления главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что музыкант может торговать наркотиками в соцсетях. Уже после отъезда Моргенштерна из России в Набережных Челнах в его отношении возбудили очередное дело о пропаганде наркотиков путем их освещения в песнях и клипах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпера Моргенштерна возмутила новость о его переезде в ОАЭ на постоянное место жительства. Он нецензурно высказался в адрес распространивших эту информацию СМИ и заявил, что «Россия от него так легко не отделается».