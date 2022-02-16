Ноги в «звездочку»: как навсегда избавиться от варикоза

Варикозная болезнь не только серьезно осложняет жизнь, но и даже может обернуться летальным исходом.

Варикозная болезнь, к сожалению, сейчас встречается довольно часто. Она не только доставляет дискомфорт из-за ощущения тяжести в ногах в конце дня и некрасивых «звездочек», но и может быть крайне опасна для жизни.

Главный риск

Как отметила хирург-флеболог Елена Наумова в беседе с 7Дней.ru, самым страшным из осложнений варикозной болезни является тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Она может привести к смерти, причем пациентов любого возраста.

Причиной ТЭЛА чаще всего становятся тромбозы глубоких вен нижних конечностей. Их сложно вовремя распознать, поскольку никаких явных симптомов тромбозы не дают. В результате здоровый на первый взгляд человек может внезапно погибнуть. Потому хирург посоветовала не тянуть с походом к врачу, если есть ночные судороги, тяжесть в ногах к концу дня. Это — весомый повод для УЗИ нижних конечностей.

«Профилактика заболевания вен заключается в ведении активного образа жизни. Основой является работа так называемой венозно-мышечной помпы — она происходит за счет сокращения мышц голени, что возможно только при движении. Идеальны в этом случае ходьба или плавание», — уверена медик.

Радикальное решение

Единственным способом избавиться от варикоза является операция, удаление несостоятельных вен из кровотока. Однако сделать ее можно только после консультации с врачом и УЗИ вен нижних конечностей, на котором выявляются патологии сосудов.

«Сегодня имеются новые миниинвазивные облитерирующие методы лечения варикозной болезни. Лучшая на данный момент альтернатива открытой операции (комбинированной флебэктомии. — Прим. ред.) — радиочастотная абляция (РЧА) и лазерная коагуляция (ЭВЛК) вен нижних конечностей», — считает хирург.

Она отметила, что эти варианты легче переносятся пациентами, поскольку не включают в себя общий наркоз, а только местную анестезию. После проведения операции бесшовным внутрисосудистым методом уже на следующий день встают на ноги, рассказала Наумова.

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