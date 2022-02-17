Злость, ярость и скандалы: как обернуть любую ссору и конфликт в свою пользу

Конфликты — неразрывная часть нашей жизни. Мы сталкиваемся с ними постоянно, однако порой совершенно не понимаем из-за чего они происходят. Негативные чувства могут зарождаться из незначительной проблемы, а со временем перерасти в более серьезные душевные переживания. В результате они проецируются во внешний мир в качестве злости и ярости. Как результат, происходят ссоры и ругань.

Зачастую «под руку» попадают самые родные и близкие люди, которые не понимают, чем они заслужили такое отношение к себе. Однако психолог и семейный консультант Станислава Зарудная в беседе с 5-tv.ru рассказала, каким способом можно определить причину вашей проблемы, а также посоветовала эффективную технику для разрешения конфликтов.

«Многие из нас усвоили с детства, что злиться или ссориться — плохо. Поэтому прибегают к стратегии ухода от чувств и их подавления. Но все-таки рано или поздно все равно возвращаемся к ситуации, из которой вновь вырастает неудовольствие», — рассказала специалист.

Зарудная считает такое поведение главной причиной ссор. По ее мнению, когда люди уходят от конфликтов, у них остаются нерешенные вопросы и не пережитые эмоции, которые закрадываются глубоко в подсознании. Рано или поздно этих проблем становится так много, что человек не выдерживает и устраивает скандал или истерику.

«Мечта обратить конфликт в свою сторону вообще-то вполне реалистична, но кто-то прибегает к манипуляциям, кто-то к шантажу, кто-то к угрозам. Но эффективны ли эти средства в моменте? Скорее да, но надо понимать, что в будущем ваш партнер, оппонент поступит с вами ровно так же», — отметила психолог.

Психолог уверена, что эта модель поведения присуща людям, которые состоят в романтических отношениях. Однако нередко данный способ манипуляций только усугубляет положение дел: между партнерами растет эмоциональное «напряжение», они начинают друг друга раздражать и в итоге ищут повод пристыдить избранника при любом, даже незначительном, проступке.

Семейный консультант предлагает для разрешения этих проблем прибегнуть к особой технике, которая поможет лучше понять вашего собеседника.

«Мы научимся говорить с партнером в технике выражения своих эмоций. Она построена на „Я-высказываниях“, но дополнена некоторыми нюансами, которые помогут более правильно изложить суть ваших переживаний и дадут возможность к поиску альтернативного поведения», — поведала она.

Как провести технику:

1. Расскажите о причине своей злости

Основное правило на этом этапе: не оскорблять своего собеседника. Например, можно сказать: «Я злюсь, когда ты бросаешь трубку».

2. Расскажите, что вы чувствуете в этот момент

Например: «Я злюсь, потому что мне обидно и больно, когда ты так делаешь».

Разумеется, ваши слова не должны задевать чувства собеседника. Речь должна идти исключительно о ваших эмоциях, переживаниях и видении ситуации.

3. Расскажите, почему вы чувствуете это

«У каждого из нас есть своя история, в которой мы найдем причины своей острой реакции на определенные жизненные события. Вот попробуйте найти в своей истории созвучные эмоции в более раннем опыте», — объяснила психолог.

Это может быть травматический опыт прежних отношений или же влияние родителей, благодаря которым у вас сформировались определенные паттерны поведения, а может быть ваша реакция — это результат дружеских связей.

4. Расскажите, какого отношения вы хотите от собеседника

«Например, мне хочется, чтобы ты побыл рядом и выслушал меня, когда я плачу. Ты можешь даже ничего не говорить, можешь ли ты это сделать для меня?» — продолжила специалист по семейным отношениям.

Важный этап во взаимопонимании — дать понять своему собеседнику, какой эмоции, каких конкретных действий вы хотите от него добиться. Человек далеко не всегда может «читать» других с полуслова, поэтому стоит иметь это ввиду и говорить о видении ваших взаимоотношений откровенно.

5. Дайте собеседнику понять, что он важен для вас

Например: «Ты мне очень дорог».

Дайте понять своему собеседнику, что, несмотря ни на что, вы готовы работать над проблемой вместе с ним, вы всегда сможете поддержать этого человека и будете ждать того же от него.

6. Расскажите, когда ваш собеседник вас порадовал

«Приведите пример. Что-то, что было раньше: помнишь, например, несколько месяцев назад ты слушал как я плачу, и ты дал мне выговорится, дал мне сделать это, и я была признательна, я чувствовала, что ты разделяешь мои чувства», — рассказала Зарудная.

Вы должны описать не только ситуацию, но чувства, которые испытывали в счастливый момент. Тогда собеседнику будет проще понять, как ему вести себя с вами в следующий раз.

Для того чтобы эта техника была эффективнее, психолог советует заранее расписать на листке бумаги свой рассказ, а затем уже адаптировать его под вышеописанные пункты.

«Применение этой техники позволит снизить градус накала в отношениях, правильно выражать свои эмоции и пожелания, не задевая личность партнера, а, значит, найти то самое решение, которое позволит вам обоим не испытывать негативных чувств», — резюмировала она.

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