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Милохин назвал неутешительный диагноз после ДТП: «Нужен постельный режим»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 955

На известного блогера наехал велосипедист. Пришлось обращаться в больницу.

Милохин назвал неутешительный диагноз после ДТП: «Нужен постельный режим»

Фото: Instagram @danya_milokhin

TikTok-блогер Даня Милохин рассказал о самочувствии после ДТП с велосипедистом. В соцсети звезда соцсетей выложил видео, продемонстрировав зажитые раны и ссадины на лице и уточнил: все в полном порядке, если не считать результаты магнитно-резонансной томографии.

«Все супер! Сказали, что у меня небольшое сотрясение мозга. Нужен постельный режим. Заниматься хоккеем пока нельзя», — поделился итогами обследования с фолловерами Даня.

Молодой человек уже прибыл в DreamTeam House, где вместе с другими звездами соцсетей будет снимать развлекательный контент. Поклонники желают Милохину скорейшего выздоровления и умоляют быть поосторожнее с экспериментами — ведь сотрясение головного мозга, пусть и небольшое, все-таки не шутка.

Instagram @danya_milokhin

StarHit.ru напоминает, что ЧП с кумиром миллионов произошло прямо в центре Москвы, неподалеку от торгового центра «Атриум». Авто с Даней Милохиным остановилось на проезжей части — блогеру что-то понадобилось в багажнике. Взяв вещи, шоумен направился к переднему пассажирскому сидению, но дойти не успел — на полной скорости его сбил мимо проезжавший велосипедист. После инцидента блогер был в крови, чем напугал окружающих.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента ДТП с Даней Милохиным.

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