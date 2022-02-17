🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Фигуристка Щербакова стала чемпионкой в женском одиночном катании

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 22 578

Спортсменка принесла сборной России пятую медаль на соревнованиях в Китае.

Фигуристка Щербакова стала чемпионкой в женском одиночном катании

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Тема:
Игры в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой зимних Игр в Пекине в женском одиночном катании. Спортсменка по сумме программ набрала 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова (251,73). Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09).

Щербакова не только принесла сборной России пятую победу на соревнованиях, но и установила два личных рекорда, пишет «Спорт-Экспресс».

За свое выступление 17-летняя спортсменка получила 175,75 балла. Для юной фигуристки это — личный рекорд в произвольной программе. Еще одним достижением для нее стала сумма баллов за все выступления — 255,95. Она оторвалась от своего предыдущего результата более чем на десять баллов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристка Валиева заняла четвертое место на Играх в Пекине.

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