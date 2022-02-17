Фигуристка Валиева заняла четвертое место на Играх в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место на зимних Играх в Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс». Юная спортсменка прыгнула четверной сальхов, тройной аксель с ошибкой на выезде, четверной тулуп с ошибкой на выезде и падением с тройного тулупа, тройной риттбергер, четверной тулуп с падением, тройной флип+тройной тулуп и тройной лутц+тройной тулуп с ошибками.

За прокат фигуристка получила 141,93 балла. По сумме выступлений россиянка набрала 224,09 балла. После проката Камила Валиева расплакалась.

РИА / Григорий Сысоев

Оправдательный вердикт

Игры в Пекине стали огромным испытанием для российской фигуристки. После разгромной победы в командном турнире Камилу Валиеву упрекнули в потреблении допинга. Стартовало масштабное расследование, которое изрядно подпортило нервы и спортсменке, и ее тренерам, и всем соотечественникам.

Грандиозный скандал разыгрался, после того как 9 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обнародовало результаты анализов 15-летней Валиевой от 25 декабря прошлого года. Эксперты утверждали, что в биоматериале фигуристки обнаружены следы якобы запрещенного препарата — триметазидина. Согласно официальным данным, лекарство традиционно используют для лечения болезней сердца. В МОК, ISU и WADA потребовали немедленного отстранения девушки от состязаний и тренировок. К изучению материалов дела приступил Спортивный арбитражный суд (CAS).

По правилам международных Игр, накануне соревнований все спортсмены обязаны сдать кровь и мочу на анализ — образцы делят на две части, так называемые пробы «А» и «Б». Для проведения допинг-теста сначала используют пробу «А». «Б» оставляют на экстренный случай — если без повторного исследования не обойтись. Вторую пробу Камилы Валиевой открывать не стали.

Фигуристка Камила Валиева о допинг-скандале на Играх: «Уже не хватает эмоций»

Эксперты CAS заседали почти семь часов, решая судьбу российской спортсменки. Слухов и спекуляций было достаточно, так что в какой-то момент слово пришлось взять официальному представителю МОК Марку Адамсу. Он подчеркивал: несмотря на требование временно отстранить спортсменку от тренировок и соревнований, торопиться с выводами и нагнетать обстановку не стоит. Адамс настаивал, что ситуация будет рассматриваться как исключительный, единичный случай. Решение CAS порадовало россиян.

Эксперты отклонили апелляции ISU, WADA и МОК и оправдали Камилу Валиеву, предоставив возможность тренироваться дальше и участвовать в соревнованиях. В CAS уточнили, что вердикт был вынесен с учетом статуса «защищенной персоны», коей является несовершеннолетняя фигуристка. Уточнялось, что «иное решение нанесло бы спортсменке непоправимый ущерб».

В ОКР ситуацию прокомментировали однозначно. Представители комитета отмечали, что Камила Валиева абсолютно «чистая» — она получала отрицательные результаты допинг-тестов и до, и после 25 декабря. Также уточнялось, что фигуристка сдала анализы на допинг-тест после выступления в командном турнире на Играх — результаты также оказались отрицательными, потому ни о каких обвинениях речи идти не может.

ТАСС / Шарифулин Валерий

В ISU и МОК отметили, что с уважением относятся к оправдательному вердикту по делу Валиевой. Однако от своих подозрений не отказались. Глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд по сей день считает, что якобы запрещенный препарат действительно могли обнаружить в пробе «А» фигуристки. Этому даже придумали объяснение: «Вещество триметазидин могло попасть в организм 15-летней Камилы с продуктом, который употреблял ее дедушка». В Минспорта РФ никак не комментировали эти домыслы, а лишь указали МОК и остальным «неверующим» на реальные факты.

По итогам масштабного расследования Камила Валиева, безупречно откатавшая первую программу, была допущена до второго этапа состязания — личного турнира по фигурному катанию среди женщин. Его, как и следовало того ожидать, 15-летняя россиянка, конечно, выиграла, показав идеальную короткую программу и получив баснословные 82,16 балла. В Минспорта уверены, что прошедшая через «огни и воды» Камила Валиева достойна самых высших титулов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Камила Валиева чувствовала себя после допинг-скандала.