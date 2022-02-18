Могут ли водоросли в Черном море привести к смерти людей

В бухтах Черного моря обнаружили потенциально вредоносные бактерии. Как они туда попали?

В бухтах Черного море обнаружили 40 вредоносных бактерий. Некоторые из них выбрасывают нейропаралитический яд — сакситоксин. 5-tv.ru спросил у врача-токсиколога и академика Европейской академии естественных наук (ЕАЕН) Михаила Кутушова, какую опасность для человека могут представлять эти вещества.

По словам Кулешова, это яды растительного происхождения. Их появлению в воде способствует загрязнение моря и рек, которые впадают в море, всевозможными продуктами гниения, токсинами и промышленными выбросами.

«И все это в результате того, что это бухта. Там нет такой циркуляции, как в море, вода не успевает очиститься. Поэтому там развиваются бактерии, которые вызывает гибель рыб животных морских», — рассказывает академик ЕАЕН Михаил Кутушов.

Сакситоксин, который обнаружен в Черном море, на ряду с тетродотоксином и конотоксином — называют «факторами быстрой смерти». Это очень сильные яды. Планктон, морские мидии и гребешки накапливают их. Если человек употребит большое количество морских продуктов, содержащих вредные вещества, то он может умереть.

«Были случаи массовой гибели людей от того, что они кушали двустворчатых моллюсков. Но так как их концентрация (ядов — Прим. ред.) не очень высокая в Черном море, то будет кожный зуд, может появиться звон в ушах, онемение и диарея. Обычно отравление токсинами проходит само собой, если человек хорошо попьет или промоет желудок», — рассказал Кутушов.

Чтобы предотвратить появление вредоносных бактерий, необходимо проводить детоксикацию, то есть очистку, как самой бухты, так и мирового океана.

«Человечество наработало огромное количество токсинов и природа от этого очень сильно страдает. Токсикология она смешивается с живой материей и образуется хаос. Вот в результате этого воздействия антропогенного воздействия человека изменяется флора и в морях, и в океанах, и в бухтах», — считает академик ЕАЕН Михаил Кутушов.

Также Кутешов предлагает проводить паспортизацию земли, где какими токсинами больше всего поражена местность.

«Люди должны взяться всем миром за очистку планеты, иначе нам будет не очень хорошо. Вся вода опять покроется цианобактериями. Будем надеяться, что человечество одумается и возьмется за голову».

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие продукты могут привести к сильному отравлению.