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Астрахан рассказал об актерском мастерстве Юхтина: «До сих пор перед глазами»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук Эксклюзив 4 166

Режиссер остался под большим впечатлением от совместной работы с актером в фильме «Леди на день».

Астрахан рассказал об актерском мастерстве Юхтина: «До сих пор перед глазами»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Большим драматическим артистом назвал умершего актера Геннадия Юхтина режиссер Дмитрий Астрахан. Он признался, что до сих пор помнит их совместную работу — фильм «Леди на день» (2002), где Юхтин сыграл роль опустившегося русского аристократа.

«Он играл маленький эпизод, но играл совершенно пронзительно. Он очень хороший артист — тонкий, психологический, очень трогательный. Я его знал по другим, большим, ролям в кино, а здесь его пригласили в небольшой эпизод, но который требовал мастерства. Там он вдевал нитку в иголку, и у меня до сих пор перед глазами стоит, как поразительно он это делал — с глазами полными слез… Настоящий, серьезный драматический артист», — поделился Астрахан.

Режиссер отметил, что Юхтин относился к ярким мастерам эпизода — выдающимся артистам, способным на «маленькой дистанции» создать запоминающийся образ, характер, целую биографию.

18 февраля стало известно о смерти 89-летнего народного артиста России Геннадия Юхтина. Ранее его госпитализировали с осложнениями после COVID-19 — у актера наблюдались серьезная отдышка из-за пневмонии, общая слабость и признаки ОРВИ. Когда состояние стабилизировалось, Юхтина отпустили домой, но оказалось, что организм звезды самостоятельно не в силах победить болезнь.

За свою кинокарьеру актер снялся более чем в 120 фильмах. Наибольшую известность ему принесли роли в культовых советских картинах «Дело Румянцева», «Чужая родня», «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Акваланги на дне», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы» и других.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как о Геннадии Юхтине отозвался кинорежиссер Сергей Урсуляк.

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