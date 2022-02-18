Четыре попытки счастья: главные женщины и трагедии в жизни Бориса Невзорова

Знаменитый артист был удивительным человеком и стойко держал ответ на удары судьбы.

Народный артист России Борис Невзоров скончался на 73-м году жизни от коронавируса. Удивительная судьба выдающегося артиста, в фильмографии которого более сотни ярких и самобытных ролей, могла бы стать основой для кино.

Творческий путь юноши из маленькой станицы Староминская Краснодарского края был не простым. Его юные годы прошли в Астрахани — именно там Невзоров впервые вышел на сцену во время работы в местном ТЮЗе.

В конце 1960-х молодой артист перебрался в столицу и поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина. Правда, уже через два года Невзоров перешел в Школу-студия МХАТ, которую успешно окончил в 1975 году.

Тогда же артист получил свою первую роль в фильме «Дорога» режиссера Леонида Попова. С конца 70-х Невзоров много и плодотворно снимался — фильмы с его участием выходили почти каждый год вплоть до наших дней.

Почти 17 лет актер выходил на сцену Малого театра, в последние годы преподавал в ГИТИСе.

Несмотря на успехи в карьере, счастье в личной жизни Бориса Невзорова было по-настоящему выстраданным. Когда-то он мечтал, что женится один раз и на всю жизнь, но все сложилось совсем иначе.

Как молоды мы были…

В первый брак актер вступил рано — ему было всего 19 лет. В этом союзе на свет появился первенец актера, которого также решили назвать Борисом. Однако семейная жизнь актера с кинокритиком Мариной не сложилась. Молодые люди часто ссорились и по любому поводу бежали в ЗАГС — разводиться. Правда, потом мирились, но в итоге стало ясно, что отношения уже не спасти. После развода бывшая супруга вышла замуж за другого человека и настояла на том, чтобы Невзоров прекратил общение с сыном.

Второй женой актера стала его коллега Анастасия Иванова. Этой женщине суждено было сыграть особую роль в жизни Невзорова. Они познакомились на съемках трогательной картины о любви «Не могу сказать прощай», в котором актриса исполнила главную роль нежной и самоотверженной Лиды. Вскоре они поженились, а через полтора года у пары появилась общая дочка Полина.

Актер обожал супругу и называл ее удивительной — доброй, открытой, щедрой. По его словам, она всегда видела в людях только хорошее и никому не желала зла. Несмотря на то, что оба супруга были уже достаточно известны и востребованы в профессии, им удавалось избегать ненужных споров, ревности и разногласий. В семье царили любовь и полное взаимопонимание.

Мир рухнул

Увы, у этой сказки не случилось счастливого продолжения. Страшная трагедия оборвала неспешную череду дней в один миг — 3 июня 1993 года Невзоров пришел домой нашел свою Анастасию убитой. Как рассказывал позднее сам артист, жестокое преступление совершил знакомый семьи ради наживы — видеомагнитофона и золотых украшений.

Борис Невзоров остался один с маленькой дочкой на руках. Спустя годы он признавался, что так и не смог забыть свою любимую, которую потерял так скоро и так несправедливо.

Спустя несколько лет актер вновь попытался создать семью. С третьей супругой Аллой Пановой они познакомились еще в годы учебы в Щепкинском училище, но более 20-ти лет не общались. Случайная встреча всколыхнула былые чувства вскоре они поженились. Но и в третий раз Невзоров, словно преследуемый каким-то злым роком, вынужден был столкнуться с расставанием и крахом своих надежд. Пара развелась в 2010 году.

Надежда всегда остается

Последней избранницей актера стала Елена Хрипунова — по профессии она бухгалтер, работала в Малом театре, в котором много лет служил Невзоров. Несмотря на большую разницу в возрасте — актер был старше своей возлюбленной на 25 лет, эти отношения едва ли можно было заподозрить в неискренности. Все видели, как трепетно они относятся друг у другу, как Елена заботиться об артисте и старается окружить его теплом и домашним уютом. В декабре прошлого года у пары родилась дочка. Актер решил назвать ее Анастасией — в честь своей второй супруги, о безвременной кончине которой его сердце болело до самого последнего дня.

Народный артист РФ Борис Невзоров скончался на 73-м году жизни. Звезду отечественного кинематографа сгубил коронавирус. Последствия COVID-19 оказались настолько серьезными, что организм знаменитости не выдержал. Трагическую новость сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова. Никаких подробностей она не привела. Дата и место прощания с Невзоровым также пока не сообщаются.

Уход Невзорова стал огромной потерей для всего кинематографа. Коллеги артиста не могут без боли говорить о том, что уходит целое поколение легендарных актеров, включая Бориса Неворова и Леонида Куравлева. Как отметила Ирина Розанова в интервью 5-tv.ru, осознавать, что уходит целая эпоха гениальных людей — действительно горько.

Ранее 5-tv.ru рассказал о мистических случаях в жизни актера Геннадия Юхтина.