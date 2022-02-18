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Ирина Розанова сравнила смерть Бориса Невзорова со смертью Леонида Куравлева

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта Эксклюзив 1 107

По мнению звезды, оба великих артиста прожили яркую, но в то же время сложную жизнь.

Ирина Розанова сравнила смерть Бориса Невзорова со смертью Леонида Куравлева

Фото: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru

Тема:
Умер Леонид Куравлев Умер Борис Невзоров

Советская и российская актриса Ирина Розанова не смогла без горечи говорить о смерти Бориса Невзорова. Как и многих других выдающихся артистов, его подкосил коронавирус, причем вскоре после дня рождения. Врачи оказались бессильны.

Как отметила Розанова в интервью 5-tv.ru, осознавать, что уходит целая эпоха гениальных людей — действительно горько.

«Уходит поколение… Я уже прям даже не знаю, какие слова находить, честно говоря. Женечка Брик — шок вообще у нас у всех… Конечно, тяжело все это, светлая память. Жизнь прожил очень сложную, непростую, но, тем не менее, очень классную. Замечательный актер, человек, товарищ», — отметила звезда.

Она сравнила смерть Невзорова и Куравлева и нашла много общего в судьбе этих двух ярких, гениальных актеров.

«Про Куравлева тоже говорила. Такая жизнь большая. Отпустите его к жене уже. Жизнь то великая. Конечно, она непростая у всех. Также и Боречки. Семье держаться, силы жить ради него, памятью его. Пока мы есть, они живые», — сказала Розанова.

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