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Свадьбы не будет: Елена Воробей бросила жениха и улетела на Канары

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 052

Елена Воробей рассталась с женихом-госслужащим накануне свадьбы

Свадьбы не будет: Елена Воробей бросила жениха и улетела на Канары

Фото: Instagram @vorobei_elena

Юмористка залечивала свои душевные раны в компании обходительных иностранцев на берегу Атлантического океана.

Елена Воробей и ее жених-госслужащий расстались накануне свадьбы. Такую печальную новость сообщила сама юмористка в эфире программы на НТВ.

«Меня замуж буквально выдавали. Я читала про себя как будто фантастическую литературу. Это расстраивало и меня, и того человека, с которым я была. Мы расстались. Я приняла это решение», — поделилась звезда.

Однако Воробей сама всячески подогревала интерес прессы к будущему торжеству. Артистка светилась от радости, рассказывая, о своем необычном помолвочном кольце и о наряде, в котором она хотела бы пойти под венец.

К сожалению, ее мечтам оказалось не суждено сбыться. Бывший возлюбленный улетел в Брест, а она — на Канары. Воробей решила пережить любовную неудачу красиво — под шум прибоя и с бокалом дорогого игристого в руке.

Юмористка призналась, что на островах за ней ухаживали другие мужчины, что явно подняло расстроенной актрисе настроение.

«За мной ухаживал и немец, и испанец. И глазки строили. Мы даже теперь переписываемся», — поделилась она.

Звезда не стала прямо говорить о причине расставания, но при этом отметила, что нужно стараться находить себе пару под стать по уровню обеспеченности. По мнению Воробей, возить мужчину отдыхать за свой счет — ненормальная история.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Воробей показала 18-летнюю наследницу.

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