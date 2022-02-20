Кто и почему злорадствовал после падения Камилы Валиевой на Играх в Пекине
Российская фигуристка заняла четвертое место на турнире.
Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Единственными, кто злорадствовал падению Валиевой на льду — были американцы. Слава Богу, ее не будет на подиуме — заявили комментаторы Джон Уэйр и Тара Липински.
«Это были самые нелепые и странные женские соревнования, которые я только видел», — сказал фигурист, комментатор Джон Уэйр.
Оба известные в прошлом фигуристы, и они очень много критиковали решение допустить Валиеву в спорной ситуации до соревнований, и не только они — вся американская делегация.
«Это был позорный и грустный день, фигуристка с положительной допинг пробой каталась в финале. Джон и Тара молодцы, что расставили все по своим местам», — отметил фигурист и комментатор Адам Риппон.
Удивительно, что именно Джон и Тара были так резки в отношении Камиллы — Тара сама стала чемпионкой в 15 лет. Она знает как не просто юниорам. А Джон — он вообще-то тренировался у русских тренеров, он говорит по-русски, он с той же Камиллой фотографировался и мило ей улыбался до Игр в Пекине.
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