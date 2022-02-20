🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Кто и почему злорадствовал после падения Камилы Валиевой на Играх в Пекине

Эфирная новость 1 308

Российская фигуристка заняла четвертое место на турнире.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Тема:
Игры в Пекине

Единственными, кто злорадствовал падению Валиевой на льду — были американцы. Слава Богу, ее не будет на подиуме — заявили комментаторы Джон Уэйр и Тара Липински.

«Это были самые нелепые и странные женские соревнования, которые я только видел», — сказал фигурист, комментатор Джон Уэйр.

Оба известные в прошлом фигуристы, и они очень много критиковали решение допустить Валиеву в спорной ситуации до соревнований, и не только они — вся американская делегация.

«Это был позорный и грустный день, фигуристка с положительной допинг пробой каталась в финале. Джон и Тара молодцы, что расставили все по своим местам», — отметил фигурист и комментатор Адам Риппон.

Удивительно, что именно Джон и Тара были так резки в отношении Камиллы — Тара сама стала чемпионкой в 15 лет. Она знает как не просто юниорам. А Джон — он вообще-то тренировался у русских тренеров, он говорит по-русски, он с той же Камиллой фотографировался и мило ей улыбался до Игр в Пекине.

Тема:
Игры в Пекине
20 февр
Рекорд со времен СССР: РФ стала второй по количеству медалей на Играх в Пекине
20 февр
Сборная России по хоккею проиграла финнам в финале Игр в Пекине
19 февр
Лыжник Большунов будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Игр-2022
19 февр
Глава Росгвардии Золотов поздравил лыжника Большунова с волевой победой на Играх
19 февр
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на Играх в Пекине
18 февр
Сборная России по буллитам обыграла Швецию и вышла в финал Игр в Пекине
18 февр
Минспорта оценило поддержку спортсменов ОКР холдингом S8 Capital
18 февр
Глава МОК назвал грустной историей ситуацию Валиевой
17 февр
Психолог объяснил падения Валиевой в одиночном катании на Играх — 2022
17 февр
Алина Кабаева о задержке допинг-пробы Валиевой: «Могла быть сознательной»
Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
75.76
0.01 86.15
0.02
День удачи и бед: что сулит людям волшебная дата 22 февраля 2022 года

Последние новости

19:00
Композитор Александр Колкер рассказал о своем состоянии после ножевого ранения
18:43
Филипп Киркоров устроил скандал на шоу «Маска»: «Отказываюсь продолжать съемки!»
18:26
День удачи и бед: что сулит людям волшебная дата 22 февраля 2022 года
18:09
Отец Жанны Фриске рассказал о нерожденном брате внука: «Уже сердце забилось»
17:52
Автора песни «Стоят девчонки» Александра Колкера едва не зарезали в Петербурге
17:36
Тетя устроившего резню в секс-шопе о племяннике: «Он всегда защищал маленьких»

Сейчас читают

В небесах просвет, в душе — оптимизм: китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Женщины с какими именами рискуют стать алкоголичками
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год