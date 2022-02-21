🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 февраля, убывающая Луна находится в знаке Весы. Сегодня звезды будут помогать тем, кто готов засучить рукава и усердно трудиться ради своей цели. Это идеальный понедельник, для того чтобы приступить к чему-то новому. Перестаньте откладывать на потом и увидите, как вскоре жизнь измениться к лучшему.

Гороскоп подарков: что подарить на 23 февраля разным знакам зодиака?

♈ Овен

Не всем повезло иметь наставника, который умеет направить своего ученика на верный путь. Вам сейчас явно не хватает такого человека, Овен. Но это не повод опускать руки. Внутри вас есть опорная сила, способная подсказать вам, как поступать в непростой ситуации. Возможно, вас беспокоят финансовые вопросы, но и это не беда. Вскоре вам предоставят шанс поправить ваши дела.

Космический совет: найдите опорную силу внутри себя.

♉ Телец

Похоже, у вас появился тайный поклонник, Тельцы. Поклонник, который смотрит на вас и только на вас. Но это не значит, что роман с ним будет вечным. Не забывайте смотреть по сторонам, оставайтесь в настоящем моменте и исследуйте возможности того, что вы можете создать. В процессе вы поймете, что некоторые люди приходят в нашу жизнь только за тем, чтобы пробудить радость в наших сердцах.

Космический совет: тайный поклонник давно засматривается на вас.

♊ Близнецы

Это начало чего-то совершенно нового для вас. Начало путешествия, которое случается раз в жизни. Итак, продолжайте смотреть вперед и не позволяйте другим забрать себе все веселье. Звезды хотят, чтобы вы знали: это приключение будет таким же волнующим, каким вы его себе представляли. Единственное, чего вы должны остерегаться, — это поступать так же, как и всегда.

Космический совет: будьте любопытны и позвольте себе исследовать новые территории.

Вас раскрыли! Какие «грешки» присущи разным знакам зодиака?

♋ Рак

Как часто вы готовы сказать: «я не знаю, но готов это исследовать и выяснить». Дело не в том, что скажут о вашем интересе и его результатах окружающие. Речь идет о путешествии к самопознанию. О том, чтобы вечно интересоваться своим истинным «я». Однако не спешите ограничиваться какой-то одной концепцией. Вместо этого вам нужно приготовиться к паломничеству на всю жизнь.

Космический совет: выясните, кто вы есть и кем должны быть.

♌ Лев

В жизни всегда что-то выигрываешь и что-то теряешь. Вместо того чтобы зацикливаться на неудачах, думайте о них как об усвоенных уроках и продолжайте мужественно идти по выбранному пути. Звезды показывают, что вы вступаете в совершенно новую фазу, когда возможности, которые вы искали, неожиданно постучатся в вашу дверь. Да, это предвестник позитивных изменений, к которым вы стремились.

Космический совет: худшее позади, с этого момента все будет становиться лучше.

♍ Дева

Вы повторяете историю неудачи, Девы. Вы часто говорите себе, что есть так много вещей, которых вы просто не можете достичь в этой жизни. И тем самым ограничиваете свой собственный рост. Поступая так, вы приковываете себя к низшим сферам существования. Итак, подумайте о том, чтобы изменить историю. Напомните себе, что вы обладаете бесконечным потенциалом. Восстановите внутренние силы.

Космический совет: вы можете достичь всего, чего только захотите.

По расчету: С кем вступить союз разным знакам зодиака, чтобы разбогатеть

♎ Весы

Вспомните лучшую подругу, которая слушала все ваши жалобы на жизнь среди ночи. Вспомните сестру, которая поддерживала вас в самые сложные моменты и заставляли чувствовать себя лучше. Вспомните партнера, который пришел к вам с улыбкой на лице, даже когда шел через собственные испытания и невзгоды. Вам очень повезло, Весы! Вас поддерживает разношерстная команда, которая искренне любит вас.

Космический совет: поднимите сегодня тост за самых близких и любимых людей.

♏ Скорпион

Вы достигли той точки, когда пора взглянуть со стороны на свои достижения. Это лучший способ увидеть перспективу дальнейшего развития. Сейчас у вас ясный ум, холодная голова и есть время, чтобы заняться собой. Если грамотно сочетать дела и релаксацию, можно достичь небывалого успеха. Сосредоточьтесь на всем, что благословенно и прекрасно и не унывайте из-за трудностей.

Космический совет: нащупайте перспективу развития.

♐ Стрелец

Этот этап вашей жизни связан с суетой. Вы прилагаете массу усилий и не зацикливаетесь на конкретном результате. Это и продвигает вашу карьеру вперед. Верьте, что вы на правильном пути и что вы прибудете в пункт назначения в свое время. А пока настройтесь на обучение, будьте открыты новому и позвольте Вселенной научить вас всему, что вам нужно знать в данный момент.

Космический совет: продолжайте двигаться к своей цели, все получится.

Горький или молочный: какой вы шоколад по знаку зодиака

♑ Козерог

Любовь существует, потому что существует страх. Радость и печаль — это две части одной и той же головоломки. Сегодня звезды призывают вас поразмыслить над концепцией двойственности. Помните, что на самом деле вы являетесь творцом своей реальности. Выберите, на какой стороне поля вы хотите находиться. Перемены редко даются легко, Козероги. Нередко стоит у вас на пути стоите только вы.

Космический совет: только вы можете изменить свою жизнь к лучшему. Так что засучите рукава.

♒ Водолей

Вы можете выполнить эту работу сейчас или снова ее отложить. А потом еще и еще раз и так на десять лет. Выбор есть и всегда был только за вами. Не ожидайте, что Вселенная уложится в ваши сроки, если не хотите выполнить свою часть сделки. Но что делать с тем, что не получилось, несмотря на все ваши усилия? Просто доверьтесь Вселенной, Водолеи. Она не оставит вас без того, что вам предназначено.

Космический совет: хватит лениться и откладывать на завтра.

♊ Рыбы

Позвольте себе вырасти из людей, мест и вещей. Позвольте себе вырасти из того, что больше не служит вашему высшему благу. Это естественный процесс эволюции. Только когда заканчивается один цикл, может начаться другой. Да, на этом пути вы столкнетесь с тяжелыми эмоциями, болью, печалью и одиночеством. Однако будет и много хорошего.

Космический совет: чтобы идти вперед, нужно уметь отпускать прошлое.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля.