Эх раз, еще раз: ТОП-3 женских имен, обладательницы которых меняют мужей

Встретили своего суженого и думаете, что вместе навсегда, но потом получается, что вторых половинок вовсе не одна, а несколько? Виновато имя самой девушки, уверены предсказатели. Участник шоу «Битва экстрасенсов», эзотерик и астролог Артемий Никара эксклюзивно для 5-tv.ru назвал женские имена, обладательницы которых способны не раз вскружить милому голову и окольцевать его.

Алла

Лидеры рейтинга — девушки с именем Алла. Носящая его — большая эгоистка, считаться с чужим мнением она не станет, и, если мужчина будет с ней соперничать, то Алла просто развернется и легко найдет бывшему замену.

Анастасия

На второй строчке — Анастасия, у нее всегда очень много поклонников, но выбирать свою половинку на всю жизнь они не умеют. Дело в том, что им, как воздух, нужны эмоции и разнообразие, а один человек — навсегда и на всю жизнь? — Это точно не про них. В этом и кроется причина неоднократных браков Насти.

Наталья

Тройку любвеобильных замыкают Натальи. У таких женщин очень тяжелый характер, они прикладывают невероятные усилия, чтобы жить так, как хочется именно им. Интересный момент — носящие это имя часто не желают селиться на территории мужа и предпочитают, чтобы мужчина жил у них.

«Натальи очень влюбчивы, так что если даже у них крепкая семья, их ничто не удержит: если они влюбятся в другого мужчину, так они и выйдут за него замуж», — пояснил экстрасенс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тех, у кого привычка жениться родилась вместе с ними и приводил ТОП мужских имен, обладатели которых меняют жен как перчатки.