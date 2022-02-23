Нет равных в мире: Путин рассказал о новейшем российском оружии

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист 5 433

Глава государства поведал о мощном оружии, которое имеется в арсенале российской армии, поздравляя соотечественников с 23 февраля.

Нет равных в мире: Путин рассказал о новейшем российском оружии

Фото: ТАСС / Гунеев Сергей

Тема:
День защитника Отечества

Президент России Владимир Путин рассказал о новейшем российском оружии, которому нет равных в мире. С заявлением глава государства выступил, поздравляя соотечественников с Днем защитника Отечества. В своем обращении российский лидер отметил, что в настоящее время на боевом дежурстве у Вооруженных сил есть оружие, аналогов которому не существует.

Кроме того Владимир Путин уточнил, что армия и флот РФ умеют грамотно действовать и реагировать на «самые сложные вызовы» в условиях современного мира. Также президент поведал о боеспособности военных и их знаниях.

«На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта», — заявил Владимир Путин.

Стоит отметить, что недавно завершились масштабные военные учения, которые проводились совместно с войсками Белоруссии. Учения сил стратегического сдерживания охватили практически всю страну.

Тема:
День защитника Отечества
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