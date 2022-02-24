Врач оценила, правда ли люди с ожирением лучше защищены от COVID-19
Эндокринолог Павлова оценила защищенность людей с ожирением от повторного COVID-19
Фото: Depositphotos / nanka-photo
Ранее израильские ученые сообщили, что пациенты с индексом массы тела 30 или выше лучше защищены от коронавирусной инфекции. Это вызывает вопросы.
Вывод израильских ученых о том, что пациенты с ожирением лучше защищены от повторного заболевания COVID-19 по сравнению с людьми с нормальным весом, вызывает массу вопросов. Об этом радио Sputnik сообщила эндокринолог МНОЦ МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.
Об исследовании ученых израильского медицинского центра «Шиба» ранее писало РИА Новости. Они пришли к выводу, что «люди с ожирением, которые ранее были инфицированы, оказались лучше защищены от инфекции в будущем, чем те, кто имел избыточный или нормальный вес и ранее был инфицирован». Уточняется, что под пациентами с ожирением имеются в виду люди с индексом массы тела 30 или выше.
«Абсолютно непонятное для меня заявление. Всем известно, и статистика многократно это подтвердила, что люди с избыточной массой тела болеют (COVID-19 — Прим. ред.) тяжелее, и у них выше риски летального исхода», — прокомментировала Зухра Павлова.
По ее словам, иммунитет людей, которые часто сталкиваются с коронавирусной инфекцией, врачи называют «напряженным». Ведь для защиты от SaRS-CoV-2 ему организму приходится поддерживать высокий уровень антител.
«У человека с избыточной массой тела есть еще один фронт воспаления — в жировой ткани, и иммунная система уже находится в перенапряжении, а это всегда ухудшает общее состояние. Поэтому я не могу сказать, что жировая ткань больше защищает», — подчеркнула эндокринолог.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирусологи нашли у части россиян особый иммунитет к COVID-19.
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