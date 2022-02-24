Актриса Мария Куликова перенесла нервный срыв: «Бывает такой день, когда — все!»

|
Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист 1 025

Актриса чувствовала, будто ее загнали в угол. Об этом она призналась в откровенном интервью.

Актриса Мария Куликова перенесла нервный срыв: «Бывает такой день, когда — все!»

Фото: ТАСС / Григоров Гавриил

Звезда сериала «Две судьбы» Мария Куликова тяжело переживла навалившуюся популярность. В молодости актриса активно строила карьеру и была известной артисткой, которую приглашали во множество сериалов. 44-летняя Куликова предпочитала работу семье и была так занята на съемочной площадке, что в 2015-м развелась с супругом Денисом Матросовым. В откровенном интервью 7Дней.ru актриса рассказала, что многочисленные проекты и ее окружение довели ее до нервного срыва.

«​​Знаете, у всех без исключения людей бывает такой день, когда — все! И работа навалилась, и сорок пять тысяч звонков от знакомых и незнакомых людей, которым от тебя что-то надо или не надо, а они просто дурью маются. И наступил момент, когда я просто разревелась, а потом поглубже вдохнула и послала всех к чертовой матери», — призналась Мария.

Тогда актриса чувствовала, будто ее загнали в угол. Она обвиняла себя в проблемах двух десятков знакомых и стремилась помочь каждому.

«Я была что-то должна: сделать, разрулить, помочь, написать, сказать, дать. Этот момент стал Рубиконом. Я стала работать над собой, поняв, что в противном случае просто сойду с ума», — утверждает Куликова.

Звезда справилась с проблемой без помощи специалистов. Она долго работала с собой и изменила образ жизни. Актриса перестала строить из себя идеальную женщину, отказывается от фото с поклонниками и не соглашается на роли в спектаклях, которые ей не близки.

«Даже в выходные вскакивала по будильнику, а теперь я перестала куда-то мчаться. И меня даже угрызенья совести не мучают в связи с тем, что я сплю, лежу, валяюсь и нарушаю какие-то правила», — рассказывает счастливая Мария.

Сейчас Мария признается, что в ее жизни появилась гармония. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Куликова не повторяет ошибок прошлого.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
80.42
3.65 90.88
3.54
Берегите нервы! Китайский совет дня на четверг, 24 февраля

Последние новости

12:08
День мудрой благодарности: как пройдут 24 лунные сутки для всех знаков зодиака
12:02
Авиакомпании начали возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы на юг России
11:54
Жители Белгорода рассказали об упавшем вблизи жилого дома боевом снаряде
11:46
Жители Киева массово скупают продукты в магазинах, многие пытаются покинуть город
11:41
Корреспонденты «Известий» рассказали об обстановке в Донецке и Луганске
11:38
Стас Михайлов запел патриотические песни: «Время пришло за своих постоять!»

Сейчас читают

Пришла пора действовать: Почему спецоперация в Донбассе назрела именно сейчас
Военный эксперт Литовкин дал прогноз действиям украинских военных
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год