Звезда сериала «Две судьбы» Мария Куликова тяжело переживла навалившуюся популярность. В молодости актриса активно строила карьеру и была известной артисткой, которую приглашали во множество сериалов. 44-летняя Куликова предпочитала работу семье и была так занята на съемочной площадке, что в 2015-м развелась с супругом Денисом Матросовым. В откровенном интервью 7Дней.ru актриса рассказала, что многочисленные проекты и ее окружение довели ее до нервного срыва.

«​​Знаете, у всех без исключения людей бывает такой день, когда — все! И работа навалилась, и сорок пять тысяч звонков от знакомых и незнакомых людей, которым от тебя что-то надо или не надо, а они просто дурью маются. И наступил момент, когда я просто разревелась, а потом поглубже вдохнула и послала всех к чертовой матери», — призналась Мария.

Тогда актриса чувствовала, будто ее загнали в угол. Она обвиняла себя в проблемах двух десятков знакомых и стремилась помочь каждому.

«Я была что-то должна: сделать, разрулить, помочь, написать, сказать, дать. Этот момент стал Рубиконом. Я стала работать над собой, поняв, что в противном случае просто сойду с ума», — утверждает Куликова.

Звезда справилась с проблемой без помощи специалистов. Она долго работала с собой и изменила образ жизни. Актриса перестала строить из себя идеальную женщину, отказывается от фото с поклонниками и не соглашается на роли в спектаклях, которые ей не близки.

«Даже в выходные вскакивала по будильнику, а теперь я перестала куда-то мчаться. И меня даже угрызенья совести не мучают в связи с тем, что я сплю, лежу, валяюсь и нарушаю какие-то правила», — рассказывает счастливая Мария.

Сейчас Мария признается, что в ее жизни появилась гармония. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Куликова не повторяет ошибок прошлого.