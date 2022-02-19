🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Павлючик о смерти Невзорова из-за СОVID: «Здоровяк рухнул, как подрубленный дуб»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 3 719

О смерти 72-летнего народного артиста России Бориса Невзорова стало известно 18 февраля.

Павлючик о смерти Невзорова из-за СОVID: «Здоровяк рухнул, как подрубленный дуб»

Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин

Тема:
Умер Борис Невзоров

Могучего и сильного мужчину и актера Бориса Невзорова коронавирус повалил, как подрубленный дуб — так о скончавшемся накануне народном артисте РФ говорит вице-президент Гильдии киноведов и кинокритиков, член Академии «Ника» Леонид Павлючик. Критик посвятил восхищенный пост покойному в Facebook.

Как рассказал Павлючик, в былые времена его с усопшим связывала дружба. Он тогда жил в Минске, работал на «Беларусьфильме», а Невзоров часто снимался на этой студии. Артиста обожал режиссер Виктор Туров, автор фильма с его участием «Люди на болоте». Картина была удостоена Госпремии СССР.

«Борис тогда мне много рассказывал о своем детстве, которое прошло на Кубани, о своих первых шагах в искусстве, которые он сделал на сцене Астраханского ТЮЗа. Как ни странно, после моего переезда в Москву мы почти не виделись, какая-то ниточка между нами оборвалась. Но я следил за его судьбой, за его ролями», — вспоминал Павлючик.

Facebook @leopawluchik

За свою карьеру Невзоров сыграл более сотни ролей, но вся страна запомнила его и полюбила за сериал «Россия молодая», в котором ему досталась роль героя Северной войны Ивана Рябова. Как пишет Павлючик, в этом персонаже раскрылась вся «природная мощь и душевная ширь» артиста. Последней из самых запоминающихся кинокритик назвал роль начальника департамента ЖКХ Федотова в фильме «Дурак» Юрия Быкова — «еще раз показал класс».

Как отметил Павлючик, Невзоров часто менял театры: огромному и шумному, ему словно было тесно в рамках одного коллектива, но в 2005 году найти свое место все же удалось. Им стал Малый театр. В постановках по русской классике актеру было где развернуться и показать талант, темперамент.

«Он играл в пьесах Островского, Гоголя, Чехова, Найденова, Лермонтова, Шекспира, Достоевского, Дюрренматта, и когда появлялся на сцене, то заполнял собой все пространство. От его мощной фигуры нельзя было отвести взгляд. И вот этот кряжистый здоровяк рухнул, как подрубленный дуб. Будь проклят COVID, который продолжает уносить дорогих нам людей», — заключил кинокритик.

Актер Борис Невзоров скончался от последствий коронавирусной инфекции 18 февраля. Об этом сообщили в его родном театре. Артисту было 72 года. У него осталась молодая супруга и трое детей от разных браков. Ранее 5-tv.ru рассказал о судьбе наследников покойного.

Тема:
Умер Борис Невзоров
19 февр
Только благородные герои: Главные роли умершего Бориса Невзорова
19 февр
Какое наследство Борис Невзоров оставил своим признанным и внебрачным детям
19 февр
Игорь Верник тяжело переживает смерть Бориса Невзорова: «Помню все, как вчера»
19 февр
Названа точная причина смерти 72-летнего Бориса Невзорова
18 февр
Многодетный папа: что известно об осиротевших детях Бориса Невзорова
18 февр
Ирина Розанова сравнила смерть Бориса Невзорова со смертью Леонида Куравлева
18 февр
Кабо рассказала, как вел себя и чувствовал Борис Невзоров незадолго до смерти
18 февр
Тяжелая судьба умершего Бориса Невзорова: работа дворником, убийство жены и спасение
18 февр
Умер актер Борис Невзоров
+1° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.76
0.01 86.15
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:18
Источник: на территории района Ростовской области разорвался снаряд
11:02
Собачьи зубы, порошок из черепа и вино: как в древности спасались от похмелья
10:46
Не попадись в ловушку иллюзий: что приготовили 19-е лунные сутки знакам зодиака
10:30
Ученые определили группы крови с самым сильным иммунитетом у их обладателей
10:14
Глава ДНР подписал указ о всеобщей мобилизации
9:58
Из ДНР после обстрелов вывезли 6,6 тысячи человек, среди них 2,5 тысячи детей

Сейчас читают

Прямой путь на тот свет: чем опасен бесконтрольный прием антидепрессантов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака
Женщины с какими именами рискуют стать алкоголичками
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год