Павлючик о смерти Невзорова из-за СОVID: «Здоровяк рухнул, как подрубленный дуб»

Могучего и сильного мужчину и актера Бориса Невзорова коронавирус повалил, как подрубленный дуб — так о скончавшемся накануне народном артисте РФ говорит вице-президент Гильдии киноведов и кинокритиков, член Академии «Ника» Леонид Павлючик. Критик посвятил восхищенный пост покойному в Facebook.

Как рассказал Павлючик, в былые времена его с усопшим связывала дружба. Он тогда жил в Минске, работал на «Беларусьфильме», а Невзоров часто снимался на этой студии. Артиста обожал режиссер Виктор Туров, автор фильма с его участием «Люди на болоте». Картина была удостоена Госпремии СССР.

«Борис тогда мне много рассказывал о своем детстве, которое прошло на Кубани, о своих первых шагах в искусстве, которые он сделал на сцене Астраханского ТЮЗа. Как ни странно, после моего переезда в Москву мы почти не виделись, какая-то ниточка между нами оборвалась. Но я следил за его судьбой, за его ролями», — вспоминал Павлючик.

Facebook @leopawluchik

За свою карьеру Невзоров сыграл более сотни ролей, но вся страна запомнила его и полюбила за сериал «Россия молодая», в котором ему досталась роль героя Северной войны Ивана Рябова. Как пишет Павлючик, в этом персонаже раскрылась вся «природная мощь и душевная ширь» артиста. Последней из самых запоминающихся кинокритик назвал роль начальника департамента ЖКХ Федотова в фильме «Дурак» Юрия Быкова — «еще раз показал класс».

Как отметил Павлючик, Невзоров часто менял театры: огромному и шумному, ему словно было тесно в рамках одного коллектива, но в 2005 году найти свое место все же удалось. Им стал Малый театр. В постановках по русской классике актеру было где развернуться и показать талант, темперамент.

«Он играл в пьесах Островского, Гоголя, Чехова, Найденова, Лермонтова, Шекспира, Достоевского, Дюрренматта, и когда появлялся на сцене, то заполнял собой все пространство. От его мощной фигуры нельзя было отвести взгляд. И вот этот кряжистый здоровяк рухнул, как подрубленный дуб. Будь проклят COVID, который продолжает уносить дорогих нам людей», — заключил кинокритик.

Актер Борис Невзоров скончался от последствий коронавирусной инфекции 18 февраля. Об этом сообщили в его родном театре. Артисту было 72 года. У него осталась молодая супруга и трое детей от разных браков. Ранее 5-tv.ru рассказал о судьбе наследников покойного.