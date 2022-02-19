Павлючик о смерти Невзорова из-за СОVID: «Здоровяк рухнул, как подрубленный дуб»
О смерти 72-летнего народного артиста России Бориса Невзорова стало известно 18 февраля.
Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин
Могучего и сильного мужчину и актера Бориса Невзорова коронавирус повалил, как подрубленный дуб — так о скончавшемся накануне народном артисте РФ говорит вице-президент Гильдии киноведов и кинокритиков, член Академии «Ника» Леонид Павлючик. Критик посвятил восхищенный пост покойному в Facebook.
Как рассказал Павлючик, в былые времена его с усопшим связывала дружба. Он тогда жил в Минске, работал на «Беларусьфильме», а Невзоров часто снимался на этой студии. Артиста обожал режиссер Виктор Туров, автор фильма с его участием «Люди на болоте». Картина была удостоена Госпремии СССР.
«Борис тогда мне много рассказывал о своем детстве, которое прошло на Кубани, о своих первых шагах в искусстве, которые он сделал на сцене Астраханского ТЮЗа. Как ни странно, после моего переезда в Москву мы почти не виделись, какая-то ниточка между нами оборвалась. Но я следил за его судьбой, за его ролями», — вспоминал Павлючик.
За свою карьеру Невзоров сыграл более сотни ролей, но вся страна запомнила его и полюбила за сериал «Россия молодая», в котором ему досталась роль героя Северной войны Ивана Рябова. Как пишет Павлючик, в этом персонаже раскрылась вся «природная мощь и душевная ширь» артиста. Последней из самых запоминающихся кинокритик назвал роль начальника департамента ЖКХ Федотова в фильме «Дурак» Юрия Быкова — «еще раз показал класс».
Как отметил Павлючик, Невзоров часто менял театры: огромному и шумному, ему словно было тесно в рамках одного коллектива, но в 2005 году найти свое место все же удалось. Им стал Малый театр. В постановках по русской классике актеру было где развернуться и показать талант, темперамент.
«Он играл в пьесах Островского, Гоголя, Чехова, Найденова, Лермонтова, Шекспира, Достоевского, Дюрренматта, и когда появлялся на сцене, то заполнял собой все пространство. От его мощной фигуры нельзя было отвести взгляд. И вот этот кряжистый здоровяк рухнул, как подрубленный дуб. Будь проклят COVID, который продолжает уносить дорогих нам людей», — заключил кинокритик.
Актер Борис Невзоров скончался от последствий коронавирусной инфекции 18 февраля. Об этом сообщили в его родном театре. Артисту было 72 года. У него осталась молодая супруга и трое детей от разных браков. Ранее 5-tv.ru рассказал о судьбе наследников покойного.
- 19 февр
- Только благородные герои: Главные роли умершего Бориса Невзорова
- 19 февр
- Какое наследство Борис Невзоров оставил своим признанным и внебрачным детям
- 19 февр
- Игорь Верник тяжело переживает смерть Бориса Невзорова: «Помню все, как вчера»
- 19 февр
- Названа точная причина смерти 72-летнего Бориса Невзорова
- 18 февр
- Многодетный папа: что известно об осиротевших детях Бориса Невзорова
- 18 февр
- Ирина Розанова сравнила смерть Бориса Невзорова со смертью Леонида Куравлева
- 18 февр
- Кабо рассказала, как вел себя и чувствовал Борис Невзоров незадолго до смерти
- 18 февр
- Тяжелая судьба умершего Бориса Невзорова: работа дворником, убийство жены и спасение
- 18 февр
- Умер актер Борис Невзоров
80%
0.01 86.15
0.02
Нашли ошибку?