Президент Украины Зеленский заявил, что хочет мира и переговоров с Россией

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист 1 280

Выступив с заявлением о желании наладить отношения с РФ лидер Незалежной отметил, что отказывается от проведения диалога в Белоруссии.

Президент Украины Зеленский заявил, что хочет мира и переговоров с Россией

Фото: Instagram @zelenskiy_official

Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что хочет мира и переговоров с Россией. Выступив с таким заявлением лидер Незалежной отметил, что отказывается от проведения диалога в Белоруссии.

По его словам, делегация из Киева не приедет в Белоруссию, поскольку власти страны оказывают помощь российской вооруженным силам.

«Варшава, Стамбул, Баку — эти города мы предложили России для ведения переговоров. Да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину», — заявил Владимир Зеленский.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от украинских агрессоров. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. По данным ВЦИОМ, это решение поддерживает каждый третий опрошенный россиянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден назвал новую мировую войну альтернативой жестким санкциям против России в связи с ситуацией в ДНР.

Подробности и всю последнюю информацию смотрите на телеканале «Известия».

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