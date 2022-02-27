Президент Украины Зеленский заявил, что хочет мира и переговоров с Россией
Выступив с заявлением о желании наладить отношения с РФ лидер Незалежной отметил, что отказывается от проведения диалога в Белоруссии.
Фото: Instagram @zelenskiy_official
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что хочет мира и переговоров с Россией. Выступив с таким заявлением лидер Незалежной отметил, что отказывается от проведения диалога в Белоруссии.
По его словам, делегация из Киева не приедет в Белоруссию, поскольку власти страны оказывают помощь российской вооруженным силам.
«Варшава, Стамбул, Баку — эти города мы предложили России для ведения переговоров. Да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину», — заявил Владимир Зеленский.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от украинских агрессоров. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. По данным ВЦИОМ, это решение поддерживает каждый третий опрошенный россиянин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден назвал новую мировую войну альтернативой жестким санкциям против России в связи с ситуацией в ДНР.
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