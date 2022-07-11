Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Боррель заявил, что позиция Евросоюза по Украине не доминирует среди стран G20

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 196

Запад проигрывает в глобальной битве нарративов о специальной военной операции России по защите Донбасса, сказал глава европейской дипломатии.

Боррель заявил, что позиция Евросоюза по Украине не доминирует среди стран G20

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Тема:
G20 Украинский кризис

Точка зрения государств Евросоюза о событиях на Украине не доминирует среди стран-участниц «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«„Большая семерка“ и страны-единомышленницы едины в осуждении, и санкциях против России, и в попытках привлечь к ответственности режим. Но другие страны, и мы можем говорить здесь о большинстве „Глобального Юга“, часто придерживаются иной точки зрения <…> Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше», — констатировал политик.

Боррель отметил, что в марте 140 стран, в том числе входящие в G20, выступили против спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако в дальнейшем мнения о допустимых мерах воздействия на Россию и последствиях кризиса разошлись.

Глава европейской дипломатии добавил, многие государства не хотят принимать чью-либо сторону в конфликте, так как любое решение поставит под угрозу их интересы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что как прошел визит главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммит G20.

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