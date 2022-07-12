Трое астраханцев погибли при обстреле ВСУ волонтерского центра в ДНР

Трое астраханцев стали жертвами атаки ВСУ. Украинские военные обстреляли волонтерский центр в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики. О трагедии в своем Telegram-канале рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«В Шахтерском районе Донецкой Народной Республики украинские боевики обстреляли волонтерский центр, в результате чего получили ранения 11 человек, трое погибли, по четверым ведутся поисковые работы. К сожалению, среди них были трое астраханцев: Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико», — написал политик.

Он подчеркнул, что его земляки находились там с мирной миссией — помогали с распределением гуманитарной помощи. Бабушкин выразил свои соболезнования близким и семьям погибших.

С 24 февраля на территории Украины ВС РФ ведут спецоперацию по возвращению мира в Донбасс, демилитаризации и денацификации Незалежной. В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что целями военнослужащих являются исключительно боевые объекты ВСУ.

Военные работают точечно, чтобы не задевать жилые дома и другие здания гражданской инфраструктуры. В свою очередь, украинская сторона намеренно использует мирных жителей как щит, а также наносит удары по людным улицам и спальным районам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские военные применили дрон-камикадзе против мирных жителей Энергодара.