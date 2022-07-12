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Украинские военные применили дрон-камикадзе против мирных жителей Энергодара

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 138

ВСУ ударили дроном-камикадзе по жилому району Энергодара

Украинские военные применили дрон-камикадзе против мирных жителей Энергодара

Фото: Telegram / energodar_today24

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Тема:
Украинский кризис Специальная военная операция России

Власти Энергодара уточняют информацию о пострадавших и жертвах после атаки.

ВСУ использовали дрон-камикадзе для удара по жилым домам Энергодара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации города в Запорожской области. Информация о пострадавших и жертвах атаки уточняется властями.

«В 14:20 ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодар», — рассказал источник агентства.

Также собеседник РИА Новости отметил, что российские силы ПВО ликвидировали еще один украинский беспилотник, летевший в сторону Энергодара.

Прошлой ночью два БПЛА ВСУ провели атаку по зданию, расположенному рядом с Запорожской АЭС, напоминает URA.RU. Беспилотники скинули на него две мины, повредив остекление и кровлю. В результате удара никто не пострадал.

В рамках спецоперации по возвращению мира в Донбасс, демилитаризации и денацификации Украины ВС РФ взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области на юге страны. Сейчас там работает военно-гражданская администрация. В регионе объявили о планах войти в состав РФ на правах субъекта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский истребитель Су-35С уничтожил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР.

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