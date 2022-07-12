Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В Минобороны сообщили о планах СБУ снять постановочные ролики о «российских диверсантах»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 156

Киевский режим готовит очередную провокацию, чтобы затем распространить ложь в украинских и западных СМИ.

В Минобороны сообщили о планах СБУ снять постановочные ролики о «российских диверсантах»

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukraine

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Тема:
Украинский кризис Специальная военная операция России

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит новую провокацию против России. Об этом предупредил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Речь идет о постановочных роликах про «российских диверсантов» в Одессе, в роли которых выступят боевики территориальной обороны. Лживые видео спецслужбы намерены снять во второй половине июля.

«В Одессе планируют отснять три постановочных репортажа о якобы высокой эффективности работы своих сотрудников в выявлении и пресечении деятельности российских диверсионных групп. В роли диверсантов выступят боевики территориальной обороны», — сказал Мизинцев.

Постановочные фото и видеоматериалы планируется распространить в украинских и западных СМИ.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима, а также защита жителей Донбасса. Российскими войсками уже освобожден ряд территорий. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую очередную бесчеловечную провокацию планировали совершить ВСУ.

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