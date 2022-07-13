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Недешево: сколько зарабатывает тихо вернувшийся Леонидов за корпоратив в РФ

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 142

Максим Леонидов берет за выступление на корпоративе в России до 800 тысяч рублей

Недешево: сколько зарабатывает тихо вернувшийся Леонидов за корпоратив в РФ

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

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У музыканта есть поклонники, которые могут дорого заплатить за выступление кумира.

Издание KP.RU рассказало, сколько российские знаменитости получают за выступления на корпоративах. В списке оказался и певец Максим Леонидов.

Несмотря на то, что сейчас исполнитель редко появляется на телевидении, стоимость его выступления на корпоративе оценивается в сумму от 500 до 800 тысяч рублей. В материале говорится, что у Леонидова есть поклонники, которые могут позволить пригласить музыканта на корпоративный вечер.

В списке также оказалась Манижа с миллионом рублей за выступление, группа «Би-2» и Андрей Макаревич с тремя миллионами рублей, а еще Екатерина Варнава с двумя миллионами рублей за выход.

Как ранее писал 5-tv.ru, Максим Леонидов объявил о переезде в Израиль и планах сделать эту страну «центром жизни своей семьи». Однако вскоре без лишнего шума вернулся в Россию на заработки. За это его раскритиковал журналист Михаил Шахназаров.

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