С уходом из России Coca-Cola отечественный покупатель лишился разве что рекламы — сам напиток, похоже, никуда не денется. Местные производители годами разрабатывали свои напитки, максимально приближая вкус к тому самому американскому эталону. Поэтому с его уходом с рынка пузырьки никуда не делись.

Добавилась разве что игра — угадай, в каком стакане та самая Coca-Cola. Корреспондент «Известий» Кирилл Поляков сравнил напитки.

Российские производители наперегонки начали делать свою Coca-Cola. Именно она занимает половину рынка безалкогольных газированных напитков. И кто раньше остальных займет американское место на полках супермаркетов, тот и станет новым лидером.

«Компания Coca-Cola являлась лидером российского рынка напитков с точки зрения инвестиций в рекламу, продвижения своей продукции. Общий рекламный бюджет по итогам прошлого года можно оценить в примерно четыре миллиарда рублей. Это достаточно большие инвестиции, сопоставимые с выручкой других участников рынка», — рассказал Иван Федяков, генеральный директор информационно-аналитического агентства.

Наши производители делают ставку не на рекламу бренда, а на вкус. И это основной критерий потребителей. Будут ли российские напитки такими же, как импортные, к которым уже привыкли? В лаборатории подмосковного завода мы провели так называемый слепой тест.

«Вы должны выбрать самый вкусный образец и попытаться угадать, в каком стакане какой образец налит», — объяснила суть эксперимента Наталья Петрушина, ведущий технолог компании-производителя безалкогольных напитков.

В пяти пластиковых стаканах два отечественных напитка со вкусом Coca-Cola — из стеклянной бутылки и алюминиевой банки. И три импортных — два их них из стеклянной тары и один из пластиковой. Угадать, где что, оказалось не так-то просто.

«Мы угадали одно, что это Coca-Cola — то есть с ее вкусом что-то. А вот здесь я сказал, что это Pepsi. Угадал только в одном варианте», — признался корреспондент «Известий».

Российский напиток со вкусом Coca-Cola в алюминиевой банке практически не отличим по вкусу от американской классики. Хотя такой задачи на производстве не ставили, а разрабатывали свой оригинальный рецепт.

Производственная линия напитка со вкусом Coca-Cola выпускает 15 тысяч бутылок в час. Рецепт держится в секрете, изначально их было больше сотни, до полуфинала дошли 17, три вкуса тестировали потребители. Они и выбрали двух победителей. Каждый рецепт выпускается под собственной торговой маркой.

Подмосковному производителю повезло — здесь готовились к жесткой борьбе с иностранными гигантами еще год назад. И как только вышли на поле, конкуренты сами сложили оружие. А их клиенты теперь выстроились в очередь за отечественной газировкой.

«Борьба никуда не делась, вы же не видите пустых полок магазинов? Индустрия напитков довольно сильная в России, полка никогда не будет пустой. А выбор лучшего продукта или предложения всегда будет за потребителем», — прокомментировала Наталия Сахнина, генеральный директор компании-производителя безалкогольных напитков.

Если делать коктейли с аналогом Coca-Cola, то уловить разницу практически невозможно. В барах уже перешли на российские аналоги, и гости не жалуются. Проблемы возникли с напитком со вкусом лайма, но его научились делать.

«Я нашла выход из ситуации — газированная вода и сироп. Поскольку Sprite это в основном привкус лайма и ментола, в газированную воду добавляем в концентрации сироп ментоловый, можно немножечко мятного. И мохито получается даже вкуснее, чем с оригинальным Sprite», — рассказала бармен Анастасия Соколовская

В борьбу поставщиков газировки включились и производители в подмосковном Видном. Напиток со вкусом Coca-Cola здесь планировали выводить на рынок в августе. Но спрос внезапно вырос на 50%, пришлось ускоряться. Освободились и рынки соседних стран.

«Мой личный помощник целый день записывает номера магазинов, которые звонят из Белоруссии, ДНР, ЛНР, Казахстана, Узбекистана и спрашивают, где можно купить ваш напиток. Мы передаем все это в торговые дома, и они связываются и организуют поставки», — рассказал Григорий Лемзяков, генеральный директор компании-производителя безалкогольных напитков.

А это уже дальневосточная Coca-Cola. Здесь сделали на пробу небольшую партию, которая быстро разлетелась по Приморскому краю. Теперь наладили поставки и в Хабаровский, и в Амурскую область. А уже скоро дальневосточную газировку ждут в Якутии.