Многие интернет-пользователи назвали картину позором и спрогнозировали ей провал.

В сети пользователи разнесли в пух и прах трейлер к фильму «Брат-3», который официально обнародовали создатели. Как оказалось, многие даже смотреть не хотят картину без участия Сергея Бодрова. Без него, считают они, ей не повторить успех первых двух частей. Видимо, не спасут ситуацию даже голливудские знаменитости, которых увидят зрители в продолжении — это Эрик Робертс, брат знаменитой «красотки» Джулии, и звезда фильма «Пила» Костас Мэндилор.

«Какой же это „Брат-3?“. Это же вторая часть „Сестры-3“ ОСП-студии!»;

«Даже этот трейлер… Ой, мама миа… Ну ладно, пусть этот случайный набор несвязанных смыслом картинок в эпилептических судорогах будет называться трейлером. Даже этот трейлер уже показывает уровень величия картины. А имена задействованных в этом произведении… Имена — сплошь огромные таланты крупных калибров. Как мне кажется, все мы, простые и очень обычные зрители, можем не вынести такой тяжести и мощи талантов, как и эпичности кино в целом»;

«Какие убогие выбраны кадры для трейлера, школьники в „Тик-Токе“ подбирают композиции интереснее, чем это… Удалите и не позорьтесь!»;

«Паразитирование на названии культового кино. Причем паршивое паразитирование. Никогда целиком фильм не увижу, обещаю»;

«Руки прочь от «Брата», — разразились гневными отзывами подписчики в You Tube.

Пугает зрителей не только отсутствие Бодрова, но и тот факт, что они не прочувствуют старый почерк мастера — режиссера Алексея Балабанова. Ведь над новой лентой работал другой создатель — Валерий Переверзев. Уже настораживает тот факт, что авторы картины до сих пор четко не определились с концепцией: то это должно быть действительно продолжение старого сюжета, то, напротив, заявляют, что ничего общего с ним ждать не нужно. Однако в трейлере рэпер Птаха произносит культовый монолог Данилы Багрова «В чем сила?».

Фото, видео: YouTube / Брат 3

Кроме Птахи и голливудских звезд, в фильме зрители также увидят Василия Карпенко, Юрия и Владимира Торсуевых, Антона Зацепина и даже бывшего мэра Архангельска Александра Донского.

«Брат» — российский художественный фильм в жанре криминальной драмы. Это четвертая по счету работа режиссера Алексея Балабанова. Первая часть дилогии о герое 1990-х годов Даниле Багрове, роль которого сыграл Сергей Бодров, вышел в 1997 году. За него он и Балабанов получили гран-при фестиваля «Кинотавр» как лучший актер и лучший режиссер соответственно. А в 2000-м вышла вторая часть картины с тем же актерским составом и снискала такой же успех, завоевав восемь кинонаград.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вдова Сергея Бодрова-младшего назвала их сына копией отца.