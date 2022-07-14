Стоматолог рассказал об изменении цен на пломбы и коронки для зубов в России
Стоматолог Лосев: пломбы и коронки в России подорожали в среднем на 50%
Фото: Depositphotos / Elnur_
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Многие стоматологические клиники заранее закупили все необходимые материалы.
В текущее время в России наблюдается дефицит материалов на всех уровнях оказания стоматологических услуг. В среднем пломбы и коронки подорожали на 50%. Об этом рассказал главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев.
«Речь идет о керамических реставрациях, вкладках, коронках, винирах. Чаще всего этот дефицит вызван перебоями с поставками из-за выстраивания новых логистических цепочек, так как в стоматологии 80-90% материалов и оборудования импортного, европейского производства. Перебои с поставками привели к подорожанию в среднем на 50% в отношении стоимости пломб, коронок и других стоматологических материалов», — сообщает доктор.
По словам врача, большинство стоматологических клиник заранее смогли закупить все материалы. Но спустя несколько месяцев запасы могут иссякнуть. Новые логистические цепочки для поставки дефицитных позиций приведут к подорожанию материалов.
«Скорее всего, можно будет говорить о каких-то материалах из Китая. Также нельзя недооценивать возможность развития рынка отечественных материалов для стоматологии, так как у пациентов и стоматологов должен быть выбор. Причин для паники на ближайшие полгода, наверное, нет. Надеюсь, за это время наладятся новые логистические цепочки и запустится производство материалов для оказания стоматологических услуг на территории РФ», — рассказал в беседе с Газета.ру Лосев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что иммунолог Продеус рассказал о разработке вакцины против обезьяньей оспы в России.
Читайте также
50%
-0.27 58.34
-0.56
Нашли ошибку?