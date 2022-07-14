Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Стоматолог рассказал об изменении цен на пломбы и коронки для зубов в России

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 203

Стоматолог Лосев: пломбы и коронки в России подорожали в среднем на 50%

Стоматолог рассказал об изменении цен на пломбы и коронки для зубов в России

Фото: Depositphotos / Elnur_

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Многие стоматологические клиники заранее закупили все необходимые материалы.

В текущее время в России наблюдается дефицит материалов на всех уровнях оказания стоматологических услуг. В среднем пломбы и коронки подорожали на 50%. Об этом рассказал главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев.

«Речь идет о керамических реставрациях, вкладках, коронках, винирах. Чаще всего этот дефицит вызван перебоями с поставками из-за выстраивания новых логистических цепочек, так как в стоматологии 80-90% материалов и оборудования импортного, европейского производства. Перебои с поставками привели к подорожанию в среднем на 50% в отношении стоимости пломб, коронок и других стоматологических материалов», — сообщает доктор.

По словам врача, большинство стоматологических клиник заранее смогли закупить все материалы. Но спустя несколько месяцев запасы могут иссякнуть. Новые логистические цепочки для поставки дефицитных позиций приведут к подорожанию материалов.

«Скорее всего, можно будет говорить о каких-то материалах из Китая. Также нельзя недооценивать возможность развития рынка отечественных материалов для стоматологии, так как у пациентов и стоматологов должен быть выбор. Причин для паники на ближайшие полгода, наверное, нет. Надеюсь, за это время наладятся новые логистические цепочки и запустится производство материалов для оказания стоматологических услуг на территории РФ», — рассказал в беседе с Газета.ру Лосев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что иммунолог Продеус рассказал о разработке вакцины против обезьяньей оспы в России.

+23° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
58.26
-0.27 58.34
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 14 июля

Последние новости

21:37
Президент Италии не принял отставку премьера Драги
21:28
Полчища саранчи атаковали поля в нескольких российских регионах
21:18
«Испортили праздник»: фанаты «Зенита» требуют найти виновных в приглашении «Би-2»
21:12
«Флаг ему в руки»: Васильева ответила Садальскому после сравнения с Кравченко
21:06
Строительный бум: в Мурманской области запустили программу «Свой дом в Арктике»
21:00
«Хейтеры, я вас не боюсь»: Долина показала фигуру в обтягивающем платье

Сейчас читают

Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ из РФ
Вдова Петра Мамонова о памятнике на кладбище мужа: «Никто из друзей не помогал»
Дочь Александра Серова Мишель о переезде: «Папе нужен покой после ковида»
Врач рассказала, к каким болезням приводит неправильная чистка зубов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год