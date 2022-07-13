Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Союзные силы ЛНР и РФ вошли в городскую черту Северска

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 144

В МВД ЛНР заявили, что союзные силы зашли в городскую черту Северска

Союзные силы ЛНР и РФ вошли в городскую черту Северска

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Украинские военные в панике бросают позиции и бегут из города.

Союзные силы Луганской народной республики (ЛНР) и России зашли в городскую черту Северска. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Наши войска успешно зашли в городскую черту Северска и заставили ВСУ бежать в разные направления», — сказал он ТАСС.

Киселев добавил, что, по всей видимости, через день-два Северск будет освобожден.

Уже 10 июля исход противостояния в Северске был очевиден. Некоторые украинские подразделения тайно оставляли свои позиции и бежали из города. При этом на месте оставались по большей части насильно мобилизованные бойцы.

Сдержать бегущих из Северска украинских солдат пытались националисты из заградотрядов, которые просто расстреливали своих боевых «побратимов» из теробороны и нацгвардии.

Ранее 5-tv.ru рассказал самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
58.53
-0.32 58.90
0.14
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 14 июля

Последние новости

8:30
Сбежавшая из РФ Чулпан Хаматова подверглась психологическому насилию в Латвии
8:18
Засекреченная встреча: о чем договорились РФ, Турция, Украина и ООН в Стамбуле
8:07
В офисе Зеленского признали превосходство ВС РФ над ВСУ и объяснили его причину
7:59
Дана Гурцкая назвала рождение незрячего ребенка трагедией
7:44
Диетолог рассказала, как побороть зависимость от фастфуда
7:32
Элджей обвинил жениха Манижи в плагиате из-за клипа для Карди Би

Сейчас читают

Иммунолог Болибок раскрыл, как поведет себя оспа обезьян в России
"Забирают много сил": сделано заявление о тайно родившей Шараповой
Стало известно о главном страхе главы МИД Германии перед Лавровым
Трудности перевоза: Как не потерять деньги при покупке авто в Европе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год