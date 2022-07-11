ВСУ задействовали заградотряды из националистов для удержания Северска
Посол ЛНР в РФ Мирошник заявил, что ВСУ удерживают Северск с помощью заградотрядов
Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak
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Боевики «Азова»* и «Правого сектора»* стреляют в своих «побратимов», пытающихся сбежать из города в ДНР.
Украина пытается удержать город Северск в Донецкой народной республике (ДНР) за счет заградотрядов, которые расстреливают украинских военнослужащих при попытке бежать. Об этом сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.
«Боевики "Азова"*, Правого сектора* и других нацформирований расположились на западной окраине и в буквальном смысле отстреливают „побратимов“ при попытке к бегству из городка. Сообщают о десятках расстрелянных тербатовцев „при попытке к бегству“. Вспыхивают перестрелки „между своими“», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Мирошника, в Северске остаются подразделения территориальной обороны и нацгвардии. При этом более-менее обученные части украинских формирований отвели в пригород или дальше в сторону Славянска.
По словам Мирошника, последние несколько дней по Северску ведется обстрел из Артемовска. Причем украинские боевики используют кассетные снаряды. В свою очередь, штурмовые бригады союзных войск готовятся зайти в город и приступить к его зачистке.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как заградотряд националистов расстрелял в спину шедших сдаваться военных 54-й бригады ВСУ.
* — запрещены в РФ.
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