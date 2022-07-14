В офисе Зеленского признали превосходство ВС РФ над ВСУ и объяснили его причину

Скандально известный советник президента Украины Алексей Арестович новым заявлением дал понять, что приказ «отвоевать юг» сейчас не может быть исполнен.

Для перехода украинской армии к контрнаступлению нужны бронированные машины. Об этом рассказал советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович, указывая на потребность в поставках оружия Незалежной со стороны западных стран.

«Нам не хватает мобильных систем противовоздушной обороны и бронированных машин», — заявил Арестович в эфире одного из каналов на YouTube.

По его словам, ВС РФ опережает ВСУ в «количестве пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает». Арестович подчеркнул, что Киев разработал план по противостоянию российской артиллерии, но для его реализации пока недостаточно бронетехники. Контрнаступление украинских формирований может произойти лишь после поставок подобного вооружения.

Ранее Владимир Зеленский приказал отвоевать юг Украины. Об этом рассказал украинский министр обороны Алексей Резников в интервью британскому изданию. Он заявил, что для этих целей сейчас собираются «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием». Слова Арестовича демонстрируют бессмысленность этих сборов.

Недавно 5-tv.ru рассказывал, почему территории юга Украины неизбежно станут частью РФ.