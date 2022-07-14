Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В офисе Зеленского признали превосходство ВС РФ над ВСУ и объяснили его причину

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 58

Советник Зеленского Арестович рассказал о необходимой для контрнаступления технике

В офисе Зеленского признали превосходство ВС РФ над ВСУ и объяснили его причину

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Скандально известный советник президента Украины Алексей Арестович новым заявлением дал понять, что приказ «отвоевать юг» сейчас не может быть исполнен.

Для перехода украинской армии к контрнаступлению нужны бронированные машины. Об этом рассказал советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович, указывая на потребность в поставках оружия Незалежной со стороны западных стран.

«Нам не хватает мобильных систем противовоздушной обороны и бронированных машин», — заявил Арестович в эфире одного из каналов на YouTube.

По его словам, ВС РФ опережает ВСУ в «количестве пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает». Арестович подчеркнул, что Киев разработал план по противостоянию российской артиллерии, но для его реализации пока недостаточно бронетехники. Контрнаступление украинских формирований может произойти лишь после поставок подобного вооружения.

Ранее Владимир Зеленский приказал отвоевать юг Украины. Об этом рассказал украинский министр обороны Алексей Резников в интервью британскому изданию. Он заявил, что для этих целей сейчас собираются «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием». Слова Арестовича демонстрируют бессмысленность этих сборов.  

Недавно 5-tv.ru рассказывал, почему территории юга Украины неизбежно станут частью РФ.

Тема:
Специальная военная операция России
14 июл
Военкор «Известий» показал кладбище танков и подбитую технику ВСУ под Лисичанском
13 июл
ВСУ нанесли удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке
13 июл
Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
13 июл
Сила ПВО: насколько эффективна тактика ВСУ и зачем США испытывает Россию
13 июл
Три этажа в месяц: кадры с места строительства микрорайона в Мариуполе
13 июл
Не любит форму ВСУ: венгерская наемница на Украине оказалась мошенницей
13 июл
«За все ответит»: депутат объяснил, почему на Галкина завели уголовное дело
13 июл
Украинские коллеги не верят в помощь Брежневой ВСУ: «Сиди в России и пой песенки»
13 июл
«Ослепить и обездвижить»: эксперт о том, как прекратить обстрелы ВСУ из HIMARS
13 июл
Пушилин: наемников в ДНР расстреляют в случае отклонения их апелляций
+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
58.53
-0.32 58.90
0.14
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 14 июля

Последние новости

8:30
Сбежавшая из РФ Чулпан Хаматова подверглась психологическому насилию в Латвии
8:18
Засекреченная встреча: о чем договорились РФ, Турция, Украина и ООН в Стамбуле
8:07
В офисе Зеленского признали превосходство ВС РФ над ВСУ и объяснили его причину
7:59
Дана Гурцкая назвала рождение незрячего ребенка трагедией
7:44
Диетолог рассказала, как побороть зависимость от фастфуда
7:32
Элджей обвинил жениха Манижи в плагиате из-за клипа для Карди Би

Сейчас читают

Иммунолог Болибок раскрыл, как поведет себя оспа обезьян в России
"Забирают много сил": сделано заявление о тайно родившей Шараповой
Стало известно о главном страхе главы МИД Германии перед Лавровым
Трудности перевоза: Как не потерять деньги при покупке авто в Европе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год