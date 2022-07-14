Разъяснения Евросоюза по антироссийским санкциям изучат литовские ведомства.

Порядок транзита в Калининград сохранится до введения новых правил

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Порядок транзита российских товаров через Калининград останется прежним до введения новых правил. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Транзит некоторых санкционированных товаров, согласно пояснениям Еврокомиссии, будет сопряжен с еще более тщательным контролем, чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области или что товары, следующие в обратную сторону, не были доставлены в Калининградскую область какими-либо не разрешенными санкциями способами», — сказала чиновник.

Известно, что Еврокомиссией уже опубликованы разъяснения по ограничительным мерам в отношении России. Так, доставка грузов автотранспортом запрещена, а на железных дорогах будет проводиться контроль.

Уточняется, что документ разработанный в ЕС, пройдет согласование в ведомствах Литвы. Также Шимоните отметила, что возвращение к ситуации, которая была до 16 июня, невозможно. Тогда в Калининград перевозились все товары. Невозможность обусловлена тем, что все грузы проверяются таможней.

Россия начала спецоперацию по Защите Донбасса в конце февраля. Власти ЛДНР попросили Москву оказать регионам военную поддержку и признать суверенитет республик. Недружественные страны Запада и ЕС начали в отношении РФ санкционную политику.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Губернатор Алиханов сообщил о снятии запрета по транзиту в Калининград на 80%.

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