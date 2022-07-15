Киевский режим относится бесчеловечно не только к жителям Донбасса, но и к находящимся на западных территориях Незалежной.

О каком человеческом отношении Киева к жителям ДНР можно говорить, если даже жителей западных территорий ни во что не ставят?

Оставшееся на Украине зерно команда Зеленского отправляет на продажу через Румынию и Молдавию.

Люди пытаются остановить грузовики, опасаясь реальной угрозы голода, но все тщетно. Соответствующие видео появились в соцсетях.