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Военный эксперт рассказал о стреляющих из HIMARS военных США и Англии

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 237

Украинские боевики только охраняют РСЗО. Причем, у каждой установки может находиться до батальона.

Военный эксперт рассказал о стреляющих из HIMARS военных США и Англии

Фото: www.globallookpress.com / AFLO

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Атаки с американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ведут американцы и англичане. Об этом рассказал капитан первого ранга Владимир Ераносян ресурсу ukraina.ru.

«Я на 250% уверен, что [стрельбой] из HIMARS и перезарядкой картриджей, вот эти пусковых установок на шесть ракет, занимаются американцы и англичане», — заявил он.

По его словам, боевики ВСУ только охраняют РСЗО, а также занимаются расчетами. Причем, у каждой установки может находиться до батальона.

Ераносян добавил, что американские морпехи, которые стреляют из HIMARS, имеют большой опыт обращения с этими установками по боевым действиям в Ираке. Именно солдаты США, подчеркивает эксперт, атакуют освобожденные территории Украины из РСЗО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ВСУ нанесли удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке, под удар украинских националистов попал полигон с боеприпасами в пригороде Луганска. На видео попал момент попадания вражеской ракеты на склад с взрывоопасными веществами в Новой Каховке. Один из пользователей сети выложил в интернет кадры со взрывом. На них видно, как снаряд ВСУ попадает в здание, после чего появляется вспышка яркого света.

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