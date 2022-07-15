Военный эксперт рассказал о стреляющих из HIMARS военных США и Англии

Атаки с американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ведут американцы и англичане. Об этом рассказал капитан первого ранга Владимир Ераносян ресурсу ukraina.ru.

«Я на 250% уверен, что [стрельбой] из HIMARS и перезарядкой картриджей, вот эти пусковых установок на шесть ракет, занимаются американцы и англичане», — заявил он.

По его словам, боевики ВСУ только охраняют РСЗО, а также занимаются расчетами. Причем, у каждой установки может находиться до батальона.

Ераносян добавил, что американские морпехи, которые стреляют из HIMARS, имеют большой опыт обращения с этими установками по боевым действиям в Ираке. Именно солдаты США, подчеркивает эксперт, атакуют освобожденные территории Украины из РСЗО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ВСУ нанесли удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке, под удар украинских националистов попал полигон с боеприпасами в пригороде Луганска. На видео попал момент попадания вражеской ракеты на склад с взрывоопасными веществами в Новой Каховке. Один из пользователей сети выложил в интернет кадры со взрывом. На них видно, как снаряд ВСУ попадает в здание, после чего появляется вспышка яркого света.