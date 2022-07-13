Под удар ВСУ в пригороде Луганска попал полигон с боеприпасами

Под удар украинских националистов попал полигон с боеприпасами в пригороде Луганска. Об этом ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Наше ПВО отработало — сбили практически все ракеты, кроме одной, которая нанесла поражение по полигону, где был склад с боеприпасами», — сказал он.

Из-за удара, боеприпасы загорелись, взорвались и разлетались на полтора, два, а то и три километра. В результате обстрела есть пострадавшие. Помимо этого и разрушения. Для расследования произошедшего будет создана специальная комиссия.

Как отметил Киселев, работа систем ПВО позволила предотвратить большее число жертв и разрушений.

К слову, в ночь на среду украинские войска выпустили по Луганску девять ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, для удара по городу ВСУ применили боеприпасы с дальностью стрельбы от 140 до 300 км.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Америка закупает для Киева бесшумные снайперские винтовки.