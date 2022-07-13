Об очередной атаке националистов по мирному городу в Херсонской области сообщили в администрации.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Специальная военная операция России

Боевики ВСУ нанесли удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в местной военно-гражданской администрации.

По предварительной информации, националисты запустили по мирному городу пять ракет из реактивных систем залпового огня. Они прилетели со стороны населенного пункта Баштанка

Российские системы ПВО сбили все ракеты, однако обломки двух из них обрушились в районе завода «Сокол» в Новой Каховке. Информация о разрушениях гражданских объектов уточняется, добавил собеседник 5-tv.ru.

Сила ПВО: насколько эффективна тактика ВСУ и зачем США испытывает Россию

Ранее 5-tv.ru публиковал хронику атаки ВСУ по Новой Каховке. Вечером 11 июля киевский режим обрушил на мирный город в Херсонской области мощный удар, предположительно, из американской системы залпового огня HIMARS. Не менее семи человек погибли и 80 пострадали. Снаряды прилетели в больницу, на рынки, в жилые дома, на базу с гуманитарной помощью и разорвались на складе с химическими удобрениями, что спровоцировало дополнительные взрывы

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
13 июл
Награжденный медалью «За отвагу» подросток из ДНР рассказал о спасении раненых
13 июл
Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
12 июл
Песков прокомментировал возобновление переговоров РФ с Украиной
12 июл
Бойцы батальона «Призрак» вернулись на позиции, за которые сражался легендарный Мозговой
11 июл
Сплошные руины: военкор «Известий» показал последствия обстрелов Лимана националистами
11 июл
ВС РФ мастерски уничтожают «Корнетами» пункты ВСУ: почему это оружие так эффективно?
10 июл
У детектива с французскими гаубицами Caesar на Украине оказалась непредсказуемая развязка
10 июл
Крупный успех! Итоги спецоперации за последнюю неделю показали на карте
2 июл
Самые яркие новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
2 июл
Наступление на Лисичанск: кольцо вокруг националистов сжимается все плотнее
+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
58.53
-0.32 58.90
0.14
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 14 июля

Последние новости

8:30
Сбежавшая из РФ Чулпан Хаматова подверглась психологическому насилию в Латвии
8:18
Засекреченная встреча: о чем договорились РФ, Турция, Украина и ООН в Стамбуле
8:07
В офисе Зеленского признали превосходство ВС РФ над ВСУ и объяснили его причину
7:59
Дана Гурцкая назвала рождение незрячего ребенка трагедией
7:44
Диетолог рассказала, как побороть зависимость от фастфуда
7:32
Элджей обвинил жениха Манижи в плагиате из-за клипа для Карди Би

Сейчас читают

Иммунолог Болибок раскрыл, как поведет себя оспа обезьян в России
"Забирают много сил": сделано заявление о тайно родившей Шараповой
Стало известно о главном страхе главы МИД Германии перед Лавровым
Трудности перевоза: Как не потерять деньги при покупке авто в Европе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год