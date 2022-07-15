Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Гитарист Пелагеи умер после продолжительной болезни

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 223

Запланированные на август концерт творческого коллектива отменены.

Гитарист Пелагеи умер после продолжительной болезни

Фото: Instagram* / pelageya_insta

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Гитарист музыкального коллектива «Пелагея» Павел Дешура умер из-за длительного хронического заболевания. Об этом сообщила певица Пелагея.

«Сегодня утром от нас ушел Паша. Полиорганная недостаточность на фоне длительного хронического заболевания», — написала она на своей странице в Instagram*.

Также она объявила об отмене концерта, который должен был быть пятого августа, в связи со смертью коллеги. Смерть музыканта для коллектива стала неожиданностью, отметила Пелагея.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский рок-музыкант и фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич подтвердил, что концерты, запланированные на осень, отменяются. Осенью группа должна была совершить тур по городам России — Перми, Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 15 июля

Последние новости

17:01
Легендарный тренер Георгий Ярцев умер на 75 году жизни
16:39
Ил-114-300 с российскими двигателями будет сертифицирован к концу 2023 года
16:36
Новый глава «Роскосмоса»: Кто такой Юрий Борисов
16:20
«Подали Путину на блюде»: глава МИД Италии эмоционально высказался об отставке премьера Драги
16:10
Собирается на отдых, а не на тот свет: Борис Моисеев планирует поездку в Юрмалу
16:02
Лондон запросил у России разъяснений по делу смерти британского наемника

Сейчас читают

В «Автостате» рассказали, какие машины покупать во время санкций
"Империя лжи": Пекин ткнул пальцем в главного мирового агрессора
За всех пацанов огонь: опубликованы кадры боя батальона «Пятнашка» с ВСУ
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год