Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Макфол признал, что в США многие разделяют позицию Путина по Украине

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 58

Майкл Макфол: многие американские эксперты заявляют о единстве русских и украинцев

Макфол признал, что в США многие разделяют позицию Путина по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Бывший американский посол в Москве заявил об общей истории Киева и Москвы, которую Штаты планируют переписать.

Многие американские эксперты, в том числе ученые и профессора, согласны с мнением президента РФ Владимира Путина об историческом единстве России и Украины. Такое заявление сделал бывший посол США в Москве Макйл Макфол в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что специалисты в Штатах помнят: Москва и Киев начали свой путь из единого Древнерусского государства. Экс-посол также отметил, что Вашингтон и Киев должны реализовать некую образовательную программу с выгодной Западу новой историей Незалежной.

«В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: „Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли?“. Такими категориями рассуждают даже ученые и профессора», — цитирует Макфола «Украинска правда».

Статью «Об историческом единстве русских и украинцев» Владимир Путин опубликовал 12 июля прошлого года. Конфликт между двумя странами президент назвал большой бедой. Он также отметил, что только в партнерстве с Москвой Киев может рассчитывать на подлинный суверенитет. Русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, напомнил глава государства, когда-то они были объединены общим языком и властью династии Рюриковичей, а после Крещения Руси — и одной православной верой.

Путин не раз указывал на важность русского языка для народов стран-соседей России. Однако, добавлял, новое украинское руководство, захватившее бразды правления после государственного переворота, пытается отменить все точки соприкосновения между двумя народами. На Украине происходит принудительная смена национальной идентичности, писал в статье Путин, напоминая о принятом Верховной радой законе о коренных народах Незалежной.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог Армен Гаспарян порассуждал об «американской традиции» устраивать госперевороты в мире. Своим мнением эксперт поделился после соответствующего признания экс-советника по национальной безопасности США Джона Болтона — он заявил, что при Дональде Трампе активно организовывал беспорядки за рубежом.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 16 июля

Последние новости

11:56
Шахназаров назвал сектантом бежавшего из России «стиснув зубы» актера Белого
11:42
Германия сравнила прием Путина и Байдена в Саудовской Аравии
11:19
Все дело в положении: медик рассказал, что делать при судорогах в воде
11:03
Анастасия Приходько заявила об отвращении к РФ: «Нет хорошего русского»
10:47
Хватит: Всемирный банк попросил ослабить антироссийские санкции
10:31
Макфол признал, что в США многие разделяют позицию Путина по Украине

Сейчас читают

В «Автостате» рассказали, какие машины покупать во время санкций
"Империя лжи": Пекин ткнул пальцем в главного мирового агрессора
Бойцы легендарной «Пятнашки» нашли способ целиком разбить ВСУ и взялись за дело
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год