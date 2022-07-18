🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 июля, убывающая Луна переходит из Рыб в знак Овна. Лучше не строить грандиозных планов, а заняться бытовыми вещами.

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♈ Овен

Вам лучше в этот день общаться с людьми, которые позволяют чувствовать себя в безопасности, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо. Звезды напоминают о важности мудрого выбора социальных взаимодействий вместо того, чтобы говорить «да» всем, кто встречается на вашем пути.

Космический совет: выбирайте друзей с умом.

♉ Телец

Любая душевная боль не возникает на пустом месте. Действуйте осознанно, очертите свои границы и рвите связи там, где это необходимо. Это часть вашего процесса исцеления и трансформации. Иногда это может занять больше времени, чем вы себе представляете.

Космический совет: отпустите то, что приносит боль.

♊ Близнецы

Нет никаких сомнений в том, что вы сильно потрудились. Но насколько вы внимательны к себе? Найдите баланс между личным и профессиональным, чтобы ваш внутренний сад расцвел.

Космический совет: найдите внутренний баланс.

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♋ Рак

Вы готовы к новым обязательствам? Звезды призывают вас самих стать переменой, которую вы хотите увидеть. Вы станете свидетелями динамичных изменений в ваших межличностных отношениях, но будьте готовы выразить свои потребности и желания.

Космический совет: приступите к работе над внутренними изменениями.

♌ Лев

Вы на личном опыте узнаете, что вам не нужно делать всех счастливыми за счет собственного благополучия. Поймите, если вы сначала пристегнете всех остальных в машине, то рискуете при аварии вылететь через лобовое стекло. Забота о себе — это приоритет, а не вариант.

Космический совет: позаботьтесь о себе.

♍ Дева

Вы на правильном пути и неуклонно продвигаетесь в правильном направлении. Найдите минутку, чтобы заметить, какого прогресса вы добились с тех пор, как впервые начали. Черпайте вдохновение из собственного путешествия и это придаст вам сил для того, чтобы двигаться дальше.

Космический совет: вдохновите себя на путешествие.

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♎ Весы

Пришло время хорошенько взглянуть на себя в зеркало и восхититься отражением, которое вы видите. Пришло время нежно и любяще провести пальцами по трещинам и щелям. Пришло время обнять себя.

Космический совет: примите свои недостатки.

♏ Скорпион

Вы закончили бегать по кругу. Вам надоело мириться с травмой, которая зрела в вас годами. Помните, иногда, чтобы освободить место для того, чего вы действительно желаете, вам придется сказать «нет» тому, что когда-то было самым важным.

Космический совет: откажитесь от чувств.

♐ Стрелец

Мы все жаждем быть с тем особенным человеком, который может предоставить нам безопасную гавань в бурном мире. В этот день у вас есть все шансы найти того, кто будет смотреть на вас, как на что-то волшебное.

Космический совет: ищите «своего» человека.

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♑ Козерог

Эта глава вашей жизни требует действия и проявленной инициативы. Помните, что не иметь в руках весь план действий — это нормально. Вполне вероятно, что вы увидите дальнейший путь в тот момент, когда сделаете первый шаг в неизвестность.

Космический совет: действуйте и проявляйте инициативу.

♒ Водолей

Отказ от пылкой страсти позволит вам открыться к более глубокой близости. Посмотрите своим демонам в глаза и вопреки им двигайтесь в открытое пространство.

Космический совет: любите так, как никогда раньше.

♊ Рыбы

Все получилось не так, как вы себе представляли. Но сегодня Вселенная предлагает вам возможность перенаправить свою энергию на реализацию вашей мечты. Важно: ставьте перед собой реалистичные цели.

Космический совет: не откладывайте важные дела на потом.

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