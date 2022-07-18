Сообщается, что подача электроэнергии не прекращена.

ВСУ ударили по ГЭС в Новой Каховке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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Украинская артиллерия нанесла удар по району гидроэлектростанции в Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.

«Было очередное вражеское нападение. Это был ракетный обстрел украинскими войсками ГЭС Новой Каховки, примерно час назад», — цитирует Леонтьева РИА Новости.

Уточняется, что в районе ГЭС поврежден газопровод, однако важные элементы станции не пострадали, подача электричества не прекращена.

Это уже не первый обстрел ВСУ Новой Каховки за последнее время. Так, 13 июля украинские боевики нанесли удар по местному заводу «Сокол» пятью ракетами из реактивных систем залпового огня.

Вечером 11 июля киевский режим обрушил на мирный город в Херсонской области мощный удар, предположительно, из американской системы залпового огня HIMARS. Не менее семи человек погибли и 80 пострадали. Снаряды прилетели в больницу, на рынки, в жилые дома, на базу с гуманитарной помощью и разорвались на складе с химическими удобрениями, что спровоцировало дополнительные взрывы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, власти Херсонской области попросили РФ помочь восстановить Новую Каховку после разрушительных атак ВСУ.

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