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Они бросаются на крест: к могиле Шатунова приставили дополнительную охрану

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 49

К могиле Юры Шатунова приставили дополнительную охрану

Они бросаются на крест: к могиле Шатунова приставили дополнительную охрану

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Умер Юра Шатунов

Экс-солиста «Ласкового мая» не стало почти месяц назад. Прощание с певцом длилось несколько дней. После погребения вокруг захоронения стали твориться странные вещи.

Возле могилы экс-солиста «Ласкового мая» Юры Шатунова на Троекуровском кладбище установили дополнительный пост охраны. Об этом сообщил ГБУ «Ритуал». Как отметили в службе, мера вынужденная, так как после захоронения части праха его могила напоминает место паломничества.

«В связи с интенсивным потоком граждан был выставлен дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка», — сказано в сообщении.

Как ранее признавался «Экспресс газете» охранник кладбища, большинство людей на могиле певца себя адекватно и спокойно, однако некоторые пугают своими выходками и проявлениями любви к Шатунову. Умудряются забирать игрушки и письма других поклонников, бросаются на крест, ложатся на венки.

Юрий Шатунов скончался 23 июня в результате инфаркта. Во время загородного отдыха с друзьями он пожаловался на спазмы и острую боль в груди. Приятели сами отвезли артиста в ближайшую сельскую больницу, откуда врачи направили его с реанимационной бригадой в город, но спасти не успели. Сердце Шатунова остановилось в машине скорой помощи. Урна с его прахом была похоронена на Троекуровском кладбище. Часть по желанию артиста развеют в Германии. В том месте, где певец любил рыбачить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юра Шатунов повторил судьбу своей мамы.

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