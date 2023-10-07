Выступление Долиной на вечере памяти Юры Шатунова оказалось на грани срыва

Концерт памяти легендарного исполнителя обрастает все новыми сложностями. В скандалах принимают участие российские знаменитости. Некоторые звезды уже сообщили, что не будут в нем участвовать.

Лариса Долина может не выступить на концерте, посвященном 50-летию Юрия Шатунова. Об этом изданию dni.ru сообщил директор артистки Евгений.

Атмосфера вокруг концерта памяти Юрия Шатунова нагнетается все больше. Вечер, посвященный 50-летию легендарного артиста, запланирован только на 17 октября, но уже сейчас обрастает скандалами. Так, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин буквально проклял знаменитостей, которые примут в ней участие. В ответ Татьяна Буланова посоветовала организаторам серьезно отнестись к угрозам и усилить меры безопасности.

К тому же, уже известно, что выступить на вечере не смогут Григорий Лепс и Дима Билан.

«Есть причины»: Лепс и Билан не выступят на концерте памяти Юрия Шатунова

А сейчас на грани срыва оказалось участие в концерте Ларисы Долиной. Имя эстрадной и джазовой исполнительницы значится на афишах, анонсирующих мероприятие, однако сейчас стало известно, что не все так просто. Директор артистки Евгений признался, что выступление оказалось под вопросом.

«Еще не знаю, пока ничего неизвестно», — сообщил директор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрей Разин строит фамильный склеп и планирует захоронить в нем зуб Шатунова.