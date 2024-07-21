В память: Жуков исполнил песню Шатунова на своем концерте
Сергей Жуков исполнил песню Шатунова на концерте в Москве
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; Известия / Зоя Игумнова; 5-tv.ru
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Певец выбрал композицию «Ну вот и все».
Популярный российский певец и композитор Сергей Жуков исполнил песню Юры Шатунова. Кадры концерта группы «Руки вверх», который состоялся 20 июля в Москве, оказались в распоряжении 5-tv.ru.
«Это будет впервые, когда «Руки вверх» поэт «Ласковый май», — отметил Сергей Жуков со сцены.
Музыкант признался, что Шатунов был и остается его любимым артистом.
«Я знаю, что Юра сейчас нас слышит, я абсолютно в этом не сомневаюсь. Пока песни артиста поют, пока их слушают, эти песни живут, значит живет и артист. Поэтому моему любимому артисту посвящается… Юра, это тебе!» — произнес Жуков.
На Большой спортивной арене «Лужников» прошел концерт группы «Руки вверх». Ее основатель Сергей Жуков обещал зрителям яркое шоу и не обманул — на сцене работала даже пиротехника. Прошлое выступление, приуроченное к празднованию 25-летия коллектива, посетило 72 тысячи зрителей. В этот раз Жуков намерен побить рекорд.
Ранее 5-tv.ru писал, что певец Амирчик открыл концерт «Алые паруса» песней Юрия Шатунова. Молодой музыкант растрогал зрителей, а анимированный экран на фоне преобразовали в школьную доску — у нее парящие «учителя» решали различные примеры.
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