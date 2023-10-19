«Я сам себя боюсь»: Разин переживает за жизни проклятых им артистов
Продюсер Разин признался, что на фоне проклятий в адрес артистов боится себя
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Неужели у медиаменеджера есть сверхсила?
Музыкальный продюсер Андрей Разин боится за жизни артистов, которые приняли участие в концерте в честь 50-летия экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Таким заявлением мужчина поделился в эфире одного из федеральных каналов.
По словам медиаменеджера, он проклял музыкантов, согласившихся выступить. Кроме того, Разин напомнил, что все, с кем у него были конфликты, умирали в нервных судорогах.
«Обратимся к фактам. Юра Шатунов судился с Разиным — что дальше? Я сам себя боюсь. Все эти жертвы, о которых я предупреждал. Они меня не послушали», — рассказал медиаменеджер.
«Разину скучно»: экс-директор Шатунова ответил на слухи о женитьбе на вдове певца
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Разин рассказал о намерениях вдовы Шатунова Светланы вновь выйти замуж. По его словам, новым избранником девушки стал бывший директор звезды Аркадий Кудряшов. Продюсер добавил, что тот якобы намерен получить права на товарный знак «Юрий Шатунов».
- 15 окт
- «Главное не испортить»: SHAMAN перепоет песню «Седая ночь» Юрия Шатунова
- 10 окт
- Забрать все наследие? Рядом с вдовой Шатунова появился возможный жених
- 7 окт
- Выступление Долиной на вечере памяти Юры Шатунова оказалось на грани срыва
- 6 окт
- Буланова раскрыла сумму, которую получит за участие в концерте памяти Шатунова
- 4 окт
- «Есть причины»: Лепс и Билан не выступят на концерте памяти Юрия Шатунова
- 4 окт
- Андрей Разин строит фамильный склеп и планирует захоронить в нем зуб Шатунова
- 4 окт
- Куда исчезли миллиарды Юры Шатунова? Все пропало из-за одной ошибки
- 22 сент
- «Если бы я знал»: сын Юрия Шатунова жалеет, что не смог его спасти
- 12 сент
- «Самоцветы» впервые исполнили суперхит, подаренный им Шатуновым перед смертью
- 9 сент
- Экс-солист «Ласкового мая» Гуров отказался посетить открытие памятника Шатунову
Читайте также
93%
0.02 102.91
0.16
Нашли ошибку?