Точка в громком деле: кто теперь будет исполнять хиты Юрия Шатунова

Суд в Сочи вынес вердикт по вопросу авторских прав на хиты Юрия Шатунова. Кто остался недоволен решением, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Вдова Юрия Шатунова выиграла суд за права на его знаменитые хиты. Как на это отреагировал Андрей Разин? Чем он в очередной раз угрожает семье погибшего артиста? Кто теперь будет исполнять «Белые розы» и «Седую ночь»? И действительно ли Светлана Шатунова сама собирается выступать на сцене? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Битва Юрия Шатунова и Андрея Разина за песни «Ласкового мая» продолжалась несколько лет. Продюсер пытался запретить бывшему коллеге исполнять знаменитые хиты, в том числе так любимые народом «Седую ночь», «Розовый вечер» и, конечно, «Белые розы».

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Буквально перед самой смертью в 2022 году артист выиграл суд. И в эксклюзивном интервью программе «Светская хроника» делился своей радостью.

«Можно поздравить конечно же, можно поздравить абсолютно. Глобальную часть мы уже сделали», — сказал тогда певец.

Но через три дня после этого интервью он умер. А сразу после похорон Разин подал новый иск, уже против семьи Шатунова.

Недавно стало известно: Хостинский районный суд города Сочи удовлетворил требования Светланы Шатуновой. И признал за ней и ее детьми исключительные права на 23 музыкальных произведения.

«Обладатель исключительного права может владеть им, пользоваться, то есть сам исполнять, может распоряжаться, то есть давать право пользоваться этим правом третьим лицам», — объяснил юрист Вячеслав Ягодинский.

По словам юристов Шатуновых, в 2019 году между Юрием и автором песен Сергеем Кузнецовым был заключен договор отчуждения, а проще говоря, передачи прав певцу. А когда того не стало, они перешли по наследству его вдове и детям.

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Друзья и поклонники артиста поздравили Светлану. За скандальным процессом наблюдал весь шоу-бизнес.

«Юра Шатунов — это лицо „Ласкового мая“. И много ребят, которые пели песни, их большое же количество солистов… Я все-таки придерживаюсь этой мысли, что он главный», — подчеркнул певец Юрий Титов.

«Права должны, мне кажется, просто быть деликатно, через мировой суд поделены. И причем поделены не только с Юриной семьей, но и с семьей Сережи Кузнецова», — выразил мнение экс-участник группы «Ласковый май» Александр Яковлев.

Не рад только один человек за океаном. Где-то в Майами очень сильно злится Андрей Разин. Продюсер не согласился с решением суда и в очередной раз заявил, что является единственным законным правообладателем. Он утверждает, что заключил с Кузнецовым договор еще в 1992-м. Вот только предоставить оригинал этих документов почему-то отказывается. Видимо, ему должны верить на слово. При этом Разин якобы продал эти права какой-то американской компании.

«Большой вопрос: где этот подлинник, если он действительно был. Насколько я понимаю, Сергей Кузнецов отрицал этот факт. Но если он потом заключил договор с Юрием Шатуновым в отношении этих песен, соответственно, не считал, что ранее кому-то передавал исключительное право на эти песни», — отметил юрист Ягодинский.

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«Суд отдал предпочтение семейству Шатуновых. Они, безусловно, заслуживают быть наследниками творчества своего отца и мужа. Но мне кажется, что Разин настолько вложился и деньгами, и энергией, и своими силами, что, наверное, что-то ему тоже полагается все-таки», — высказался музыкант Виктор Кинн.

«Слушайте, это реальный гений. Я думаю, что если бы у „Ласкового мая“ не было такого уровня, такого безбашенного продюсера, то, наверное, „Ласковый май“ не стал бы настолько большим и культовым проектом», — заявил Яковлев.

Разин пообещал продолжить борьбу. И пригрозил вдове Юрия уголовной ответственностью, если она вдруг решит выступить с «Белыми розами» где-нибудь в США.

«За хищение чужого имущества, особенно авторских прав, в Америке грозит до пяти лет лишения свободы. В случае повторного нарушения грозит арест до десяти лет с конфискацией имущества», — сообщил продюсер.

Светлана Шатунова отвечать на угрозы Разина не стала. Она радуется победе и не считает нужным продолжать конфликт. Кстати, фанаты Юрия уже давно советуют женщине продолжить дело ушедшего супруга и тоже стать артисткой.

«Искусство его не умирает. Супруга Юры… Я не знаю, насколько она обладает вокальными данными. Наверное, мальчишеские песни она могла бы спеть. В принципе, идея неплохая», — допустил Кинн.

Но Светлана не видит себя на сцене. Также как и сын Юры — Дэннис. А вот 11-летняя Эстелла очень любит петь. И вполне возможно, что в будущем захочет пойти по стопам отца.