Забрать все наследие? Рядом с вдовой Шатунова появился возможный жених

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 50 0

Разин: директор Шатунова хочет жениться на вдове артиста

Забрать все наследие? Рядом с вдовой Шатунова появился возможный жених

Фото: Филиппов Алексей / ТАСС

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Тема:
Умер Юра Шатунов

Кто может быть новым избранником Светланы Чумаковой?

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана Чумакова может снова пойти под венец — причем в ближайшее время. Об этом в личном блоге в социальных сетях заявил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Новым мужем Чумаковой, по его информации, может стать директор покойного исполнителя Аркадий Кудряшов. При этом, как утверждает продюсер, тот хочет заключить брак исключительно из корыстных целей.

«Аркадий Кудряшов собирается жениться на Светлане Чумаковой, на куме моей и вдове Юры Шатунова, для того, чтобы закрепить все права Юры Шатунова за семьей и объединить свое ИП, на которое он переписывает товарный знак «Юрий Шатунов“», — заявил Разин.

Продюсер также отметил, что все наследие Шатунова давно принадлежит только ему — ведь так когда-то решил сам певец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрей Разин строит фамильный склеп и планирует захоронить в нем зуб Шатунова.

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